Sagunt otorga la medalla de oro a la falla centenaria

Sagunt ha otorgado la medalla de oro de la ciudad a la Falla Luis Cendoya por su centenario. Este reconocimiento se aprobó este jueves en el pleno del ayuntamiento. En esta misma sesión, también se concedieron otras dos medallas más a Paqui Rondán Martín y Margarita Pin Arboleda, por su compromiso y trayectorias profesionales vinculadas a la localidad. Estos reconocimientos ya habían sido tratados previamente en comisión, así que el punto se saldó sin intervenciones políticas.

Identidad del Port de Sagunt

Según los expedientes a los que ha tenido acceso Levante-EMV, la Falla Luis Cendoya recibe esta distinción con motivo de su recorrido histórico, que se remonta a 1927, cuando se plantó por primera vez un monumento fallero en su ámbito territorial. La comisión se ha consolidado durante estas décadas como una de las entidades falleras históricas del municipio y como parte de la identidad del Port de Sagunt.

Su reconocimiento no responde únicamente a su antigüedad. La comisión ha mantenido una destacada trayectoria artística, con numerosos premios en la Sección Primera durante la última década. Entre ellos figuran primeros premios en monumento grande entre 2017 y 2019, 2021, 2024 y 2025. En este último año también consiguió el primer premio infantil, mientras que en 2026 obtuvo el tercer premio en monumento grande y el primero en infantil.

Dos vidas dedicadas al municipio

La segunda medalla fue concedida para Marga Pin, por una trayectoria ligada al servicio de los ciudadanos, impulsando instrumentos de participación y contribuyendo a situar las necesidades sociales y la igualdad en la agenda pública. Uno de los ejes más diferenciales de su carrera fue la defensa de los derechos de las mujeres, manteniendo una línea de actuación coherente desde el ámbito local hasta el estatal. También luchó contra la discriminación en defensa del reconocimiento cultural del pueblo gitano, mostrando, una vez más, su compromiso con el servicio público.

La última Medalla de la Ciudad es para Paqui Rondán, con una trayectoria vinculada a la televisión, el deporte y las artes escénicas de Sagunt. La saguntina alcanzó proyección autonómica a través de su trabajo en la televisión valenciana, especialmente como presentadora de una etapa del programa infantil 'Babalà'. También colaboró en 'En Línea', espacio dedicado al ejercicio fitness. Rondán ha logrado crear una figura en el mundo del deporte que recibe interés de diferentes figuras profesionales. Por otro lado, la deportista también ha dejado huella en las artes escénicas, llegando a protagonizar en 2016 junto a Toni Llorens 'Sónica i Acteón' en el teatro Romano de Sagunt. En 2018, crea su propia compañía local Acteonica Teatre, junto a Albert Forment y Toni Llorens. Uno de los mayores hitos de la saguntina tuvo lugar durante las fiestas patronales de Sagunt en 2001, que la consagraron como la primera mujer pregonera en las fiestas de la localidad.

Resultados finales

Todos los galardones fueron aprobados por amplia mayoría, pero el expediente de Paqui Rondán Martí tuvo tres abstenciones de Iniciativa Porteña, mientras que, para Marga Pin, las abstenciones fueron de Vox e IP.