Las Trobades Infantils y las paellas abren un septiembre de exaltación para las Fallas de Sagunt

Con la llegada de septiembre, la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) retoma su calendario de actividades que llenarán los fines de semana hasta la celebración de acto de exaltación de sus Falleras Mayores para este ejercicio 2026-2027, que tendrá lugar en el Teatro Romano de Sagunt el sábado 26. Antes, este sábado llega uno de los actos que congrega a miles de falleros y falleras como son las Trobades Infantils, que se llevarán a cabo en los jardines de la Gerencia del Port de Sagunt, y el tradicional concurso de paellas en la colindante avenida Adolfo Suárez.

Concurso de dibujo infantil del pasado año. / FJFS

La jornada arranca a las 18 horas con la inauguración del recinto por parte de las Falleras Mayores, Empar Ríos y la pequeña María Pozuelo, junto a sus respectivas Cortes de Honor, quienes visitarán los expositores preparados por cada comisión, donde los más pequeños y las más pequeñas realizarán manualidades preparadas hechas con materiales reciclados.

Concurso de Tik Tok

Según informan desde la delegación de Cultura de la FJFS, la cita contará con una merienda de horchata y fartons y, durante esa tarde, los infantiles de las comisiones falleras podrán participar en el III Certamen de Tik Tok, dirigido a personas de 10 a 14 años, quienes deberán grabar sus videos con la música de Quevedo, concretamente con la canción ‘Ni borracho’.

En torno a las 19 horas ya será el momento de pensar en las paellas con el reparto de leña, arroz y agua, antes de chupinazo que marcará el inicio del cocinado. Este año, además, estará amenizado, hasta las 21 horas, con la música de la charanga 'Los desexaos'. Una vez listos, cada equipo entregará los platos al jurado para premiar a los mejores, en un veredicto que se dará a conocer durante esa misma noche.

Noche larga

La Orquesta Jarana pondrá el broche a una jornada que se alargará hasta las 4 horas.