Condenan a un hombre por agredir, amenazar e injuriar a su pareja en Sagunt

La Audiencia Provincial de València ha ratificado la condena a un vecino de Sagunt por tres delitos de maltrato en el ámbito familiar, amenazas e injurias.

Como ya falló previamente el juzgado penal número 15 de València, este hombre de poco más de 40 años discutió con su pareja en el domicilio que ambos compartían y, "con la intención de menoscabar su integridad física, la cogió del pelo, le golpeó en la cara y en los muslos, le escupió en la cara, la insultó llamándole 'guarra, no vales para nada' y le dijo, con la intención de atemorizarla, que si le denunciaba la mataría y su familia iría a por ella", según el relato de hechos probados que dan por bueno ambos tribunales.

Fue en mayo de 2021 y, según declaró la víctima unos minutos después del episodio, el agresor había estado bebiendo. Cuando tocó el timbre para entrar en casa, su pareja no se lo permitió, porque cuando injería alcohol "se volvía agresivo". Pese a esas precauciones, el hombre se coló por la ventana y le agredió "en todos lados" con una botella y el puño cerrado, además de insultarle y amedrentarle.

Lesiones

Según quedó acreditado en el parte de lesiones, las consecuencias físicas fueron policontusiones, con traumatismo cranoencefálico; hematoma ocular izquierdo con visión doble; falta de pelo en la región frontal izquierda; múltiples hematomas en el brazo derecho y las piernas; así como pitidos en el oído izquierdo, "precisando para su sanidad de una primera asistencia facultativa y sufriendo 15 días de perjuicio personal básico y dos días de moderado".

Una patrulla policial vio a la mujer en la calle, lo que ya sorprendió a los agentes por ser época de restricciones a la movilidad por la covid-19. Al acercarse, observaron que llevaba signos de haber sido víctima de violencia, aunque les manifestó que, "por favor", no hablaran en el lugar en el que se encontraban. Ya fue en la comisaría donde, después de sus reticencias iniciales, declaró que su pareja era el autor de las lesiones.

Reacción celosa

Frente a esta versión, el acusado negó cualquier agresión y aludió a una "reacción celosa" de la denunciante cuando él le dijo que la iba a dejar definitivamente. En su versión exculpatoria sostuvo que ella se había autolesionado, golpeándose con los muebles de la vivienda e incluso apeló a una supuesta caída de la mujer en los días previos.

Sin embargo, ambos tribunales consideran que estas teorías no se han acreditado "en absoluto" y "casan mal con el hecho de que fuera el acusado quien se encontrara en el interior de la vivienda que ella ocupaba", cuando llegó la policía. En ese momento, además, no expuso ninguna de estas teorías, ni se apreciaron daños en los muebles que las corroboraran. Incluso el padre del acusado negó haber visto ninguna caída de la mujer.

Regularización

El condenado recurrió la sentencia de primera instancia al entender que se habían cometido errores en la valoración de las pruebas y se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia. Apoyaba estos motivos en la falta de credibilidad del testimonio de la víctima, que basaba en su constitución como acusación particular, la reclamación de responsabilidad civil, el interés en adquirir la condición de víctima de la violencia machista en busca de las ayudas y la regularización de su permiso de residencia.

La Audiencia de València considera que estas circunstancias "son totalmente irrelevantes" y no advierte ningún móvil espurio en la mujer, ya que no encuentra "otros motivos para interponer la denuncia que los propios hechos acaecidos". Tampoco coincide el tribunal con que su testimonio no fuera persistente ni firme e incurriera en contradicciones. Más bien "mantuvo su versión de los hechos, en lo esencial y sin fisuras, desde el momento inmediato a los hechos, lo que impide entender que fabulase o inventase en este momento tan inicial", así que su declaración se considera "suficientemente clara, seria y convincente".

Antecedentes

En definitiva, esta seguda sentencia confirma que la primera valoró las pruebas "de manera lógica y racional", con "una prueba de cargo suficiente, constitucionalmente obtenida, legalmente practicada y razonablemente valorada", que permite desvirtuar la presunción de inocencia sobre la base de que "se ha graduado la credibilidad de los testimonios y valorado los indicios, sentando la culpabilidad del acusado", que tenía antecedentes por una delito de amenazas contra la mujer.

Indemnización

Así, la pena impuesta a este vecino de Sagunt es de 21 meses de prisión; 3 años de prohibición en la tenencia y porte de armas; 3 años de prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la víctima y comunicarse con ella; además del pago de las costas procesales y de una indemnización de 650 euros más intereses.