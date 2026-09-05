El uso recreativo remata el desarrollo de Parc Sagunt después de 20 años

Con todas las expectativas puestas en la puesta en marcha de la gigafactoría que PowerCo ultima en Parc Sagunt II, Espais Econòmics Empresarials (EEE) ha hecho un movimiento discreto desde el punto de vista económico, pero cuyo significado va más allá, al representar el último paso en una tarea que se inició hace más de 20 años.

Se trata de la licitación de las cuatro parcelas de 600 metros cuadrados de uso recreativo en Parc Sagunt I, que son las últimas que siguen en poder de la entidad participada por el Estado y la Generalitat, después de que en junio de 2024 se anunciara la venta del 100 % de la superficie industrial, logística y terciaria con la adjudicación a Inmo Arnedo de más de 55.000 metros cuadrados por cerca de 9,5 millones de euros.

En total y según la información transmitida por EEE, la compraventa de terrenos en este parque, que supera en su conjunto los 3 millones de metros cuadrados, ha reportado unos 190 millones de euros, mientras que la inversión empresarial comprometida supera los 455 millones de euros. Mercadona, Acotral, Zuvamesa, Svan Trading, Dismor, Disfrimur, Kimer, Maderas Vicente Castillo o Tragsa son algunas de las firmas que ya operan desde Parc Sagunt I.

Completamente comercializado

Desde la entidad insisten en que el parque "está completamente comercializado" y añaden que "la mayor parte de las empresas ya está en funcionamiento", aunque admiten que "algunos proyectos todavía se encuentran en distintas fases de implantación". Cabe recordar que las adjudicaciones se supeditaban a que en el plazo de cuatro años se iniciara la actividad empresarial, aunque desde EEE reconocen que, "en determinados casos, se han concedido prórrogas para adaptar y ejecutar los proyectos previstos".

Respecto a las cuatro parcelas recreativas que se sacan ahora a la venta, estas fuentes precisan que "pueden destinarse a restauración -ya sean bares o restaurantes-, equipamientos deportivos, culturales, sanitarios y otros servicios vinculados al ocio, el bienestar y la actividad empresarial".

Precio

Estos terrenos, ubicados en la mota de protección que separa Parc Sagunt I y el Marjal dels Moros, salen a la venta a un precio inicial de 141,17 euros por metro cuadrado (IVA incluido), al pedir por cada una cerca de 85.000 euros. Con una edificabilidad de 660 metros cuadrados/techo, estos solares cuentan con la ventaja de disponer de servicios como el acceso rodado, el abastecimiento de agua, el saneamiento y la red de drenaje, el suministro eléctrico y las redes tanto de telecomunicaciones como de gas. Eso sí, los compradores están obligados a contemplar una plaza de aparcamiento por cada 150 metros cuadrados construidos.

Otras características del procedimiento, según el expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV, son que los anteriores propietarios de estos terrenos, cedidos a través de una expropiación forzosa, tienen prioridad a la hora de resultar adjudicatarios de la concesión recreativa, o que los compradores no podrán revender la parcela hasta tres años después de poner en marcha la actividad, salvo autorización expresa ante notario de EEE.

Tierras no contaminadas

La comercialización de estas parcelas, sobre las que se precisa la seguridad de no estar contaminadas al estar ejecutadas con materiales de relleno procedentes de las tierras de cultivo del sector, ha sido posible después de que se dieran por finalizadas las obras de jardinería y mejora de los espacios exteriores, un proyecto que se ha demorado y ya solo está pendiente de la recepción definitiva por parte del Ayuntamiento de Sagunt.