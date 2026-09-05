Una trifulca obliga a intervenir a la Guardia Civil en la semana taurina de Gilet

Varias unidades de la Guardia Civil tuvieron que desplazarse esta mañana hasta la localidad valenciana de Gilet ante la trifulca que estaba organizando un grupo de personas "que no son del pueblo", matizó el alcalde del municipio Salvador Costa.

Al parecer, alrededor de una decena de personas se trasladó al municipio atraídos por las fiestas de la semana taurina que ocupa el calendario festero de Gilet. Después de pasar toda la noche de fiesta, puesto que después de los 'bous' (no embolados por el riesgo extremo de incendio que hay decretado en la zona), este grup,o que había consumido alcohol, comenzó a pelear entre ellos mientras increpaban a los jóvenes festeros que atendían la barra de bebidas montada para recaudar dinero.

Varias patrullas de la Guardia Civil en Gilet esta mañana / Levante-EMV

Entre los propios alborotadores se agredían y enfrentaban lo que provocó que los vecinos del pueblo huyesen buscando refugio en alguno de los locales de las peñas taurinas. Ante la agresividad de este grupo de personas, se alertó al 112 que contactó con el cuerpo de la Guardia Civil quien envió a varias patrullas a la zona.

Una vez localizados los provocadores, los agentes procedieron a identificarlos.

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Sin embolar

Durante esta pasada noche la embolada de toros quedó suspendida por el Nivel 3 de riesgo extremo de incendios que hay establecido en parte de la provincia de Valencia por las altas temperaturas y se procedió a la suelta de dos ejemplares sin fuego, lo mismo que está previsto que suceda en la jornada de este sábado en Gilet.