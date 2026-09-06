El coronel que sobrevivió a tres accidentes aéreos y ahora une Italia con el Port de Sagunt

El Port de Sagunt se ha convertido en el refugio del coronel retirado del ejército italiano, Antonino Cacace, después de una sólida trayectoria profesional que le llevó a misiones en los Balcanes y a ser uno de los oficiales encargados de poner en marcha el cuartel general de la OTAN en Bétera en 2002. Tras sobrevivir a dos accidentes de helicóptero y otro de paracaidismo mientras desempeñaba su trabajo, también ha cultivado su lado humano y de servicio a la comunidad, con acciones solidarias por diferentes causas y tareas de apoyo a ciudadanos italianos residentes en España en situación de vulnerabilidad. Esto le ha convertido en un ejemplo de servicio, solidaridad y compromiso con los demás, mientras continúa divulgando la cultura italiana en numerosas conferencias. Además, desde 2019, está al frente de la veterana asociación de pescadores a caña del Port de Sagunt.

A sus 75 años, Cacace recuerda al repasar su trayectoria que fue considerado un "héroe de las misiones internacionales en los Balcanes (KFOR)" y un protagonista "discreto, pero fundamental, durante los acuerdos de paz desarrollados en la década de 2000". Según explica, asumió la responsabilidad de la seguridad durante las reuniones mantenidas entre las dos partes enfrentadas, Serbia y Kosovo; una tarea por la que recibió reconocimientos y elogios de los representantes de las Naciones Unidas y de la OTAN.

Reparto de golosinas a niños afectados por la guerra de los Balcanes. / Levante-EMV

Durante el año 2000, al acudir al Hospital de Pristina dentro de las tareas de recuperación e identificación de cadáveres tras el conflicto, algo le removió por dentro al ver la difícil situación que atravesaba el servicio de pediatría. "Gran parte del equipamiento médico se encontraba averiado y existía una alarmante carencia de recursos básicos, especialmente de colchones, hasta el punto de que muchas madres y niños se veían obligados a dormir en el suelo", cuenta. Esos ojos de los niños de la guerra le conmovieron e hicieron germinar ese lado solidario que le sigue acompañando. "El vacío que te dejaban en el alma estas miradas no se puede ni explicar ni dibujar. Es un vacío inexplicable sin color, ni ruido. Un silencio devastador”, afirma.

Ante tanto sufrimiento, su empeño le permitió obtener 180 colchones destinados al hospital a través de las Naciones Unidas y de la OTAN. Pero quedaba entregarlos así que, con la colaboración de una columna de vehículos de KFOR y de numerosos compañeros que participaron de manera voluntaria, logró entregar el material al centro sanitario en una fría mañana envuelta por la niebla.

Un momento del reparto de colchones en el hospital de Pristina. / Levante-EMV

Ese espíritu de ayuda ya no le ha abandonado, pese a ocupar distintas responsabilidades pues en 2002 fue destinado para participar en la constitución del Cuartel General de la OTAN en Bétera y, después de eso, tampoco paró. Finalizado su mandato en 2007, fue destinado a Moscú, para ejercer como Inspector de Control y Verificación de Armamentos, participando activamente en los programas internacionales de desarme de armamento convencional entre los países integrantes del antiguo Pacto de Varsovia y los Estados miembros de la OTAN.

Tras su retirada del servicio activo, trabajó como asesor de defensa para importantes empresas multinacionales italianas hasta 2017, desempeñando misiones y proyectos en Europa, China y Sudamérica.

Pero, al valorar cómo conciliar mejor la familia y el trabajo, decidió quedarse en España, “lejos del frío y de la nieve”. Ahí tuvo su peso el Port de Sagunt, un lugar que conoció por el año 2003 al visitar a unos amigos que veraneaban allí. “Nos enamoramos desde el primer momento”, reflexiona tras recordar ese primer contacto con este núcleo urbano pegado al mar donde ha podido cultivar su amor por la pesca; una afición que corre por sus venas pues la familia de su padre en Salerno tiene una flota pesquera de atún.

El coronel retirado Antonino Cacace, en plena pesca en el Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Altruismo

Desde 2008, su labor adquiere una mayor dimensión humana y social, algo que achaca en parte a su experiencia en el Ejército. “Durante mi carrera militar, fui testigo directo de los horrores, la angustia y el sufrimiento de la gente común en todos los lugares que visité”, asegura.

Para rebajar tanto dolor, Antonino dedica su tiempo de forma altruista a ayudar a ciudadanos italianos residentes en España que atraviesan situaciones de necesidad y deben tramitar documentación relacionada con pensiones y otras prestaciones sin tener ni idea de por donde empezar. Ofrece acogida, orientación, ayuda de todo tipo y asesoramiento en sus relaciones con las autoridades locales a la vez que colabora estrechamente con las autoridades diplomáticas italianas. Esto le permite convertirse en una especie de "ángel" en el Port de Sagunt para cualquier italiano en apuros.

Antonino Cacace, descargando y arreglando material médico y farmacéutico. / Levante-EMV

También ha emprendido acciones solidarias de otro tipo. Tras la devastadora dana de octubre de 2024, trabajó durante cuatro meses junto a los voluntarios de los municipios de Paiporta y Catarroja en las labores de limpieza y retirada de escombros. Impulsó una campaña de recaudación de fondos destinada a familias afectadas por la catástrofe, entregando personalmente vales de compra por valor de varios miles de euros para ser utilizados en establecimientos de alimentación locales.

En Sagunt puso en marcha el programa denominado «Un juguete por una sonrisa», con el que logró reunir 1.000 juguetes nuevos. De ellos, 500 fueron entregados a los niños de Paiporta y otros 500 a los niños de Catarroja, llevando ilusión y esperanza a muchas familias afectadas por la tragedia.

Acción para ayudar al Centro de Alimentos de Sagunt. / Levante-EMV

Igualmente, colaboró con diversas organizaciones locales en la recepción, clasificación y distribución de medicamentos y material sanitario. Asimismo, en coordinación con el ecónomo de la Cartuja de Porta Coeli, promovió la recogida de alimentos y productos sanitarios para los monjes residentes allí; una tarea que complementa con campañas de recogida de alimentos destinadas a los huérfanos acogidos por las Hermanas de San Joseph y a la que se han unido acciones en favor del Centro de Alimentación Solidaria del Port de Sagunt o la entrega, en plena pandemia, de 500 mascarillas a la residencia de mayores del Port de Sagunt y otras 500 al Cuartel de la Guardia Civil.

Divulgador cultural

Pero, además, desde 2009, este italiano natural de Salerno se ha convertido en todo un "embajador" de la cultura de su país al desarrollar una intensa labor de divulgación cultural en las charlas que imparte sobre la historia, el patrimonio y la cultura.

Puerta a la esperanza

"Ha sido toda una vida dedicada al servicio de la paz, la cooperación internacional, la ayuda humanitaria y la atención a los más necesitados", concluye. Por ello, ante el creciente belicismo a nivel internacional, es claro: “Cada año surgen nuevos conflictos en nuevos escenarios bélicos. Lamentablemente, las zonas afectadas ya no se limitan a Oriente Medio. Los intereses económicos son el principal motor que impulsa el estallido de conflictos armados”. Aún así, “cree absolutamente en la posibilidad de un mundo mejor”, incluso tras genocidios como el de Gaza. “Espero que las nuevas generaciones comprendan los errores del pasado. Y no menos importante: la idea de tener finalmente a mujeres al frente de los gobiernos —de todos ellos— también podría ser una solución”, afirma contundente.