Albalat dels Tarongers se vuelca con la visita de la "Peregrina"

Albalat dels Tarongers se volcó con la Peregrina: la Mare de Déu dels Desemparats. Después de todo un año de preparativos desde que se realizara la petición al arzobispado, con motivo del 75 aniversario de su primera visita, "ha valido la pena. Ha sido inolvidable. Un fin de semana intenso, de fervor y de convivencia en torno a la Mare de Déu", explicaban desde la Cofradía que lleva su nombre. Una entidad que ha venido para quedarse, que se creó para impulsar y preparar este evento y que ahora ha adquirido el compromiso de celebrar un fin de semana al año en honor a la Xeperudeta, asegurando así su continuidad y la devoción por la virgen en este municipio de la Baronia.

Emoción, lágrimas, unión y sentimientos a flor de piel resumirían lo que ha sido la visita de la Peregrina a Albalat, que ha tenido una "importante respuesta" no solo de los feligreses locales, sino de todo el pueblo y de la comarca de Morvedre, como quedó patente tanto en su recibimiento como en su despedida, de ahí que la cofradía haya querido agradecer la implicación de todos y todas. Una colaboración que se vio desde el inicio con la decoración de calles y edificios destacados, y después, al secundar cada una de las citas programadas durante todo el fin de semana.

La Peregrina bajando del Maremóvil a su llegada a Albalat / LEVANTE-EMV

La llegada

Sin duda, la llegada de la virgen al pueblo el pasado viernes fue uno de los momentos más destacados. La imagen transportada en su Maremóvil llegaba al puente de Albalat donde, precedida de una entrada de murta como manda la tradición, con carro y caballo, bailes regionales, y música, accedía hasta el pueblo, donde la estaban esperando decenas de feligreses. Allí se le dio la bienvenida con 12 salvas y toque de campanas, la Unió Musical de Albalat y un bañó de pétalos de rosas y versos a las puertas de la iglesia. La noche también tuvo instantes espaciales, con las albaes, algunas de las cuales se dedicaron a la virgen. Una imagen que quedó custodiada, día y noche y que no paró de recibir visitas de distintos lugares, de fuera y dentro de la comarca.

Un momento de la entrada de murta de la virgen / LEVANTE-EMV

El sábado comenzaba con el Rosario de la Aurora que dio paso a una eucaristía en honor a la Mare de Déu, cantada por el coro de la parroquia. Un protagonismo especial tuvo la asociación de Campaners de Morvedre con un recital de campanas a mano que no dejó indiferente. La procesión de la virgen por las calles de la localidad fue otro de los actos relevantes. Un recorrido engalanado con el que se le rindió homenaje con poesía y flores que salían desde los balcones de muchas de las casas por donde pasaba la Mare de Déu. Un itinerario lleno de dificultades dado el peso del anda y la estrechez de algunas calles que complicaron su paso.

Integrantes de la Cofradía de la Mare dels Desemparats / LEVANTE-EMV

Despedida

La Peregrina también visitó a los difuntos en el cementerio municipal, lo que ocupó parte de la mañana del domingo, día en el que el pueblo de Albalat dijo adiós a la Verge dels Desemparats, en una despedida muy emotiva que comenzaba con la salida del templo y un solo de saxofón dedicado a ella que encantó. La Unió Musical fue la encargada de tocar el himno nacional a su salida y en su partida hacia la carretera, además del regional. Un adiós al que no le faltó solemnidad, pero también tradición, un color que puso la dansà. La jornada finalizó con el reparto de horchata y fartons para todo el pueblo.