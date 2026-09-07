Las fallas del Camp de Morvedre toman Sagunt con 'les Trobades' y el concurso de Paellas

Sagunt vivió una cita especial. Las fallas del Camp de Morvedre celebraron dos de los principales eventos culturales de la programación de la Federación Junta Fallera de Sagunto (FJFS). 'Les Trobades', una actividad dirigida principalmente al público infantil, y el mítico Concurso de Paellas llenaron el entorno de la Gerencia de actividad, convivencia y diversión.

A las 18 horas se dio el pistoletazo de salida a la celebración, donde los falleros más pequeños pudieron disfrutar de los talleres que habían preparado las diferentes comisiones de la comarca en los jardines de la Gerencia. Además, la delegación de Cultura celebró su Concurso de TikTok, cuyos premios recayeron en las comisiones AC Falla Plaça Rodrigo, AC Falla Els Vents y AC Falla Santa Anna, clasificadas en primera, segunda y tercera posición, respectivamente. La tarde, además, estuvo amenizada por la actuación de la charanga Breaking News.

Las paellas toman las calles

A partir de las 19.30 horas, las fallas comenzaron la elaboración de las paellas para participar en el concurso que organiza la FJFS cada año. La avenida Ulls Negres y la calle Jerónimo Roure se llenaron de color, tradición y cocina durante unas horas.

Finalmente, las paellas premiadas fueron las de la AC Falla Plaça del Sol, en primer lugar; la de la AC Falla El Romano, en segunda posición; y la de la AC Falla Avinguda 3 d’Abril – Vall d’Albaida, en tercer lugar.

Música hasta la madrugada

La noche se cerró con una rifa y un bingo, a los que siguió la actuación de la orquesta Jarana hasta altas horas de la madrugada, llenando de ambiente el entorno de la Gerencia gracias a la multitudinaria asistencia de falleros y falleras.