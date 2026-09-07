De cent en cent
Nou rellotge al Salvador
Nou regidor de Torres Torres
Victòria de l'equip d'Estivella
Electrocutat un xiquet
Jutjats veïns de Petrés
El mes de maig acabà amb la preocupació dels grans propietaris per les dades aportades per un periòdic sobre la producció tarongera, que deien que no eren certes. Per a contestar estes afirmacions, decidiren reunir-se en la Societat Vitivinícola, segons deia Las Provincias el 30 de maig.
En l'àmbit futbolístic, el mes va acabar amb un destacat partit entre el Palancia CD d'Estivella i el CD Soneja. Era anunciat per Las Provincias del 27 de maig. El resultat fou de quatre a zero. Es va demostrar "la superioridad del equipo local". Per una altra banda, el Saguntino Reserva guanyà a casa contra el Gimnástico per tres gols a zero. Ho contava Las Provincias del 15 de juny. A més, l'Sporting Club empatà contra l'Invencible per un gol en el partit jugat amb motiu de la festivitat de Sant Joan. Finalment, cal destacar que el Saguntino Mixto va jugar contra el Torrente fora de casa. Empataren a tres gols, informava Las Provincias del 29 de juny.
Entre les notícies polítiques, cal destacar l'aprovació per part de la Diputació de València de la carretera de Torres Torres a Serra. Las Provincias del 30 de maig s'alegrava perquè permetria la connexió de Sagunt amb el paratge de Porta Coeli. Es destacava en aquell diari que fou nomenat nou regidor de Torres Torres José Bolinches Meliá. S'afirmava que es tractava d'una de "las personas de más prestigio de allí".
Visites
A finals de mes, els membres de la Sociedad de Agricultura visitaren el castell, el teatre i els Forns Alts. Foren rebuts a l'estació pel coadjutor de l’arxiprestal, Juan Forner, deia Las Provincias el 27 de maig. Els escolars d'Albalat dels Sorells van realitzar els dies 24 i 25 de maig una excursió comarcal per Sant Esperit, Segart, el Garbí i Estivella. Estigueren acompanyats pel mestre i alcalde Vicente Carrera Garcés. El Diario de Valencia de l'1 de juny descrivia detalladament la ruta. També l'Escuela de Comercio visità la ciutat. Ho relatava Las Provincias del 6 de juny.
Un accident d'avió va fer que aterrara el dissabte 29 de maig a la platja de Llevant del Grau de Sagunt. Sortosament, no hi hagué cap ferit. Un altre esdeveniment, més greu, va ser protagonitzat pel xiquet de 12 anys Manuel Navarro Ramón. Mentre jugava a la pilota, va vore un cable i va estirar-lo. S'electrocutà i va morir a l'acte. Ho anunciava Las Provincias el 18 de juny.
Festa del Corpus Christi
El 3 de juny va celebrar-se la festa del Corpus Christi a Sagunt. La processó va eixir presidida per l'arxipreste Noguera. A més de les confraries i l'Ajuntament, també hi participava la Junta de la Caixa d'Estalvis de Sagunt, amb el president Vicente Batalla. Tancava la comitiva la banda de la Lira Saguntina, amb el director Antonio Palanca. A finals de mes, se celebrà la festa de Sant Joan al Port de Sagunt. La nit del 24 de juny va oferir un concert "la banda del poblado" a la plaça de l’Església.
Va aparéixer una troballa arqueològica en les obres realitzades al carrer del Mestre Granados per construir un pou. Es tractava d'una làpida de marbre blanc que contenia una inscripció romana. Es va dipositar al Teatre per augmentar-ne la col·lecció, deia Las Provincias del 5 de juny.
Robatori d'aus
Els veïns de Petrés Vicente Esteve Calvo i Francisco Gómez Piquer foren processats al jutjat de Sagunt pel robatori d'aus i robes. Ho anunciava El Pueblo l'11 de juny.
Una notícia molt celebrada pel veïnat del Raval fou la instal·lació d’un rellotge "de gran potencia" al campanar de l'església del Salvador per part de Juan B. Carbonell. Repetia hores i quarts. Fou agraïda la gestió de la comissió formada per Baltasar Palanca i José Bono, segons s'escrivia al Diario de Valencia del 15 de juny.
Faura va celebrar de forma extraordinària la festa del Cor de Jesús i uns presos preventius s'escaparen. Però eixe i uns altres temes formaran part del pròxim 'De cent en cent'.
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