Nueva fase en el seguimiento ambiental de la regeneración de las playas del norte de Sagunt y Canet

El plan de vigilancia ambiental durante la fase de obra de la regeneración de las playas del norte de Sagunt y Canet d'en Berenguer ha finalizado. Así lo confirma la empresa encargada de esta tarea, Versemar, que también afronta ahora los trabajos de la fase postoperacional, orientados a evaluar la evolución de este ecosistema costero, después del depósito de más de 1,2 millones de metros cúbicos de arena.

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La consultora especializada en el medio marino, que fue la adjudicataria del contrato que incluía las playas de Sueca y Cullera, además del Camp de Morvedre, explica que sus servicios han consistido hasta el momento en el seguimiento y la monitorización mediante boyas oceanográficas, equipadas con sensórica de última generación, capaces de emitir alertas tempranas en caso de desviación ambiental. Mientras la zona de préstamo contó con ocho de estos elementos, en el norte de Sagunt se instalaron cuatro.

Actuaciones

De esta forma, Versemar, con sede en Orpesa, efectuó levantamientos batimétricos antes y después del trasvase de material; más de 130 campañas de seguimiento de la turbidez y la calidad de aguas, de microbiología y de sedimentos; las cartografías bionómicas y la monitorización de las comunidades marinas. Estas tareas requirieron inmersiones y distinta instrumentación oceanográfica, con el objetivo de evaluar los posibles enterramientos en los hábitats y comunidades presentes. Tampoco faltaron los controles arqueológicos tanto en la zona de aporte como a pie de playa.

Un portavoz de la consultora castellonense apunta que "el balance de la fase de obra es muy positivo. Se completaron todos los trabajos contemplados en el plan de vigilancia ambiental dentro de los plazos previstos, con todos los medios y recursos necesarios. La monitorización ambiental en continuo durante toda la actuación permitió tomar decisiones en tiempo real, al mismo tiempo que avanzaba el proyecto", señala Alejo Muruaga.

Dificultades

Una de las inmersiones. / Versemar

También recalca que "la dificultad residió en la logística y la capacidad de adaptación ante las constantes modificaciones y exigencias del plan, así como la propia naturaleza del mar y sus condiciones, sobre todo en febrero y marzo". Según Versemar, esta actuación "se convierte en un referente en la gestión ambiental de obras marítimas, combinando ingeniería costera y protección del medio marino con sistemas de vigilancia avanzados".