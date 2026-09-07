Sagunt brilla con luz propia en los campeonatos nacionales de aeróbica y estética

Sagunt brilla con luz propia en el ámbito nacional de la gimnasia, tras lograr una medalla de plata en el Campeonato de España de Aeróbica y un bronce en el Nacional de Estética. Por estos logros, el ayuntamiento ha homenajeado al Club de Gimnasia Sagunt por sus éxitos cosechados durante la temporada.

Las deportistas galardonadas

Por un lado, las gimnastas Olivia Bossio, Carla Almenar y Júlia Salor obtuvieron el segundo puesto de aeróbic corográfico en la categoría cadete del campeonato celebrado del 11 al 14 de junio en Cunit (Tarragona).

En relación con la gimnasia estética, el bronce fue para el equipo infantil, un grupo de trabajo de niñas de entre 7 y 9 años, conformado esta misma temporada por Eva Ribelles, Carlota Peruga, Alana Contreras, Elizabetha Goriuc, Daniella Estada, Diana García y Chloe Báguena. Este equipo obtuvo la tercera posición representando a unas alegres gondoleras italianas a través de una coreografía con la que, además de demostrar movimientos y técnicas, tuvieron que desarrollar una labor interpretativa para contar una historia sobre el tapiz, según destacan fuentes municipales.

Recepción del ayuntamiento a las deportistas del Club Gimnasia Sagunt- / Ayuntamiento de Sagunt

"Evidencian la excelencia deportiva"

El homenaje ha tenido lugar en el salón de plenos del consistorio con la participación del concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón; el presidente del Club Gimnasia Sagunt, Xavier García; la vicepresidenta Ana Belén Franco; la entrenadora, Sandra Campos; las gimnastas premiadas, sus familias y otros representantes del equipo técnico del club.

Timón ha felicitado a las gimnastas por unos logros que "evidencian la excelencia deportiva" y ha destacado el trabajo conjunto del club, las entrenadoras y las familias. Asimismo, ha señalado que estas recepciones ayudan a dar visibilidad a deportes menos mediáticos y permiten que las deportistas "se conviertan en referentes" para las nuevas generaciones.

García, por su parte, ha agradecido al ayuntamiento la recepción y, especialmente, "el apoyo al deporte de base", destacando el esfuerzo de las familias y de la directiva para mantener la actividad del club. El presidente ha puesto en valor la importancia de la gimnasia en la formación de las jóvenes deportistas, tanto a nivel deportivo como en valores como "el esfuerzo, la disciplina y el compañerismo".

Por otra parte, la entrenadora ha agradecido el reconocimiento a la gimnasia estética de grupo y la gimnasia aeróbica, dos modalidades "muy poco reconocidas" dentro de la gimnasia. Ha destacado especialmente el primer reconocimiento nacional oficial conseguido por el equipo, formado por niñas de entre 7 y 9 años, y ha subrayado que "las expectativas con este equipo son altísimas". Asimismo, ha puesto en valor la ilusión y el espíritu de familia que caracteriza al club, así como el papel fundamental de las familias y las escuelas deportivas en la formación de las gimnastas.