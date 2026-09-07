Sagunt calienta motores para la celebración del Día Municipal de la Agricultura

Sagunt ya calienta motores para la celebración del Día Municipal de la Agricultura. Será este miércoles a partir de las 19 horas en el Auditorio Joaquín Rodrigo. Este acto divulgativo y participativo tiene el objetivo de reconocer la contribución del sector agrícola al desarrollo económico, social y medioambiental de la ciudad.

La jornada pretende poner en valor el trabajo de los agricultores y las agricultoras, así como la importancia de esta actividad para la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y el equilibrio territorial. Asimismo, también será una reivindicación sobre la necesidad de impulsar políticas que favorezcan la modernización, la resiliencia y la competitividad del sector agrario local.

Homenaje a Juan Miguel Soria

El acto incluirá un homenaje en recuerdo de Juan Miguel Soria, agente de la Guardia Rural fallecido recientemente. De igual modo, se reconocerán los servicios prestados durante las carreras profesionales de varios agentes jubilados este año.

Cabe mencionar que la corporación acordó en el pleno ordinario de agosto declarar institucionalmente el 9 de septiembre de cada año como Día Municipal de la Agricultura. Con motivo de esta celebración, la concejalía de Agricultura presenta ‘Sagunt, la agricultura que hace historia’, una campaña que conecta los productos de la tierra con elementos representativos del patrimonio de Sagunt, como el Teatro Romano o el patrimonio industrial de Port de Sagunt.

Votación de la propuesta en el pleno. / Ayuntamiento de Sagunt

Vínculo entre la agricultura y el patrimonio

La propuesta busca mostrar, a través de una estética contemporánea, el vínculo entre la agricultura y el patrimonio, tierra e historia, reivindicando que el sector agrario forma parte no solo del paisaje y la economía, sino también de la memoria y la identidad de Sagunt.

La concejala de Agricultura, Ana María Quesada, destaca que, con esta iniciativa, se persiguen dos objetivos: "Por un lado, recordar de dónde venimos y poner en valor lo que ha sido, es y queremos que siga siendo Sagunt, un municipio eminentemente agrícola; y, por otro lado, animar a aquellas personas que quieran dedicarse profesionalmente a la agricultura para que sepan que en Sagunt cuentan con todos los recursos necesarios, desde parcelas actualmente sin producción hasta medios logísticos, agua y, especialmente, una tierra fértil que permite generar productos de gran calidad".