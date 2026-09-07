Sigue abierta la comercialización de las parcelas junto a la gigafactoria de PowerCo

Una fábrica de hielo ha sido la última incorporación en el desarrollo de Parc Sagunt II. Ese fue el proyecto presentado por Sunaca Assets en la comercialización más recientemente cerrada por Espais Econòmics Empresarials (EEE). La adjudicación se cerró por algo más de 8,6 millones de euros para un terreno de cerca de 33.000 metros cuadrados.

Vista de Parc Sagunt II. / Daniel Tortajada

En ese procedimiento se ofrecieron otras parcelas por las que no hubo interés, aunque la sociedad participada por el Estado y la Generalitat reabrió el proceso para encontrar ocupantes en estos terrenos que se sitúan a la sombra de la gigafactoría de PowerCo.

Tasaciones

En este nuevo intento, EEE ha dividido en dos la operación. Por una parte, ofrece sendos solares de uso logístico-industrial, que se extienden por casi 165.000 metros cuadrados en un caso, con una tasación que roza los 37,8 millones de euros, y de 33.000 metros cuadrados en el otro, que tiene un precio de salida de 8,6 millones de euros.

Uso terciario

El otro procedimiento de enajenación abierto engloba a cuatro parcelas de uso terciario, entre las que se encuentra una de 21.500 metros cuadrados por 4,9 millones de euros; otra de 11.000 metros cuadrados tasada en 2,5 millones; la tercera de 58.000 metros cuadrados valorada en 13,3 millones de euros y la última que se extiende por 21.500 metros cuadrados y se vende por 4,9 millones.