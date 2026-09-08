Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio PolopAviso naranja Comunitat ValencianaVivienda ValenciaPortal alquiler ValenciaInicio curso escolarIncendio Vall de GallineraValencia CF
instagramlinkedin

La Baixada de Alfara marca la recta final de las fiestas

La amplia participación y la afluencia a los actos marcan el adiós a más de un mes de festejos

Un momento de la Baixada de la Virgen.

Un momento de la Baixada de la Virgen. / LEVANTE-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Marián Romero

Marián Romero

Alfara de la Baronia

Después de la semana taurina, Alfara de la Baronia afronta la recta final de sus fiestas patronales que comenzaron el pasado 15 de agosto con la Semana de la juventud y finalizarán el 3 de octubre con la Pujà de la Mare de Déu dels Afligits, patrona de la localidad.

Este lunes el pueblo celebraba uno de los momentos más esperados que era la "Baixada" de la virgen, momento que aglutinó a decenas de vecinos y vecinas en uno de los días grandes, que también acogió la ofrenda de flores. Las altas temperaturas no frenaron la afluencia, ni tampoco la de actos que precedieron a este como las paellas del pasado domingo. La jornada finalizaba con un espectáculo musical homenaje a los tres tenores.

Baixà de la verge

Baixà de la verge / LEVANTE-EMV

Festa major

Este martes se celebra el "Dia de la festa major" en honor a la patrona. El programa comenzaba con el tradicional pasacalle y la misa, para dar paso esta tarde, a partir de las 20.30 horas, a la procesión de la Mare de Déu dels Afligits, uno de los actos más solemnes de las fiestas, que pondrá su broche de oro con un castillo de fuegos artificiales en el Parc central y posterior homenaje a Rocío Durcal a cargo de Noelia Zanón.

Noticias relacionadas

Pasacalle del pan bendecido

Pasacalle del pan bendecido / LEVANTE-EMV

Los vecinos tendrán que esperar al 3 de octubre para decir a adiós a sus fiestas, día de la Pujada de la Virgen hasta la ermita donde descansará todo el año, un acto en el que le acompañarán decenas de feligreses y la banda de música de la localidad, como manda la tradición.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents