La Baixada de Alfara marca la recta final de las fiestas

Después de la semana taurina, Alfara de la Baronia afronta la recta final de sus fiestas patronales que comenzaron el pasado 15 de agosto con la Semana de la juventud y finalizarán el 3 de octubre con la Pujà de la Mare de Déu dels Afligits, patrona de la localidad.

Este lunes el pueblo celebraba uno de los momentos más esperados que era la "Baixada" de la virgen, momento que aglutinó a decenas de vecinos y vecinas en uno de los días grandes, que también acogió la ofrenda de flores. Las altas temperaturas no frenaron la afluencia, ni tampoco la de actos que precedieron a este como las paellas del pasado domingo. La jornada finalizaba con un espectáculo musical homenaje a los tres tenores.

Baixà de la verge / LEVANTE-EMV

Festa major

Este martes se celebra el "Dia de la festa major" en honor a la patrona. El programa comenzaba con el tradicional pasacalle y la misa, para dar paso esta tarde, a partir de las 20.30 horas, a la procesión de la Mare de Déu dels Afligits, uno de los actos más solemnes de las fiestas, que pondrá su broche de oro con un castillo de fuegos artificiales en el Parc central y posterior homenaje a Rocío Durcal a cargo de Noelia Zanón.

Noticias relacionadas

Pasacalle del pan bendecido / LEVANTE-EMV

Los vecinos tendrán que esperar al 3 de octubre para decir a adiós a sus fiestas, día de la Pujada de la Virgen hasta la ermita donde descansará todo el año, un acto en el que le acompañarán decenas de feligreses y la banda de música de la localidad, como manda la tradición.