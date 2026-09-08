La I 'Padel Cup' buscará al mejor jugador de Sagunt
La primera prueba será este fin de semana y a ella se sumarán cuatro más hasta final de 2027
Sagunt busca a su mejor jugador de pádel con la creación de la 'Padel Cup', un evento dirigido a los apasionados de este deporte en constante crecimiento. Los días 12 y 13 de septiembre, el Pabellón Polideportivo René Marigil de Sagunt albergará la primera prueba de la competición. El evento ha sido organizado por el deportista local, Hugo Caparrós, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunt.
El torneo estará dividido en cuatro categorías (2ª, 3ª, 4ª e iniciación) y cabe subrayar que las plazas son limitadas.
Inscripción telemática
Las personas interesadas en probar su nivel en esta competición pueden inscribirse telemáticamente. El precio por persona para disputar la competición es de 26 € por persona y la inscripción asegura jugar tres partidos, así como un pack de bienvenida. El sábado, 12 de septiembre, se jugará la fase de grupos, y el día 13 la fase final. Además, habrá premios para los ganadores de las diferentes categorías.
La competición está diseñada para que todos los partidos tengan valor y cada resultado cuente dentro de un ranking oficial. A lo largo de la temporada, los jugadores sumarán puntos en cada prueba para escalar posiciones en la clasificación y luchar por un puesto en el Máster Final (torneo final entre las mejores parejas del circuito).
Hasta 2027
La competición se alargará hasta diciembre del próximo año, cuando se dispute el Máster Final. Antes, habrá cinco pruebas más después de la jornada inicial. Este año, solo se disputarán dos pruebas más el 14 y 15 de noviembre, las siguientes fechas serán el 23 y 24 de enero, 27 y 28 de marzo, 15 y 16 de mayo y 11 y 12 de septiembre de 2027.
Fuentes relacionadas con la organización aseguran que la relevancia de esta iniciativa va "más allá de la propia competición deportiva". Por otro lado, añaden: "se trata de un proyecto surgido desde el ámbito local que combina deporte, emprendimiento, organización de eventos y dinamización de la comunidad, contribuyendo a ampliar la oferta deportiva de Sagunt y del conjunto del Camp de Morvedre",
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