El joven torero de Sagunt sale a hombros en su debut como novillero

El joven torero de Sagunt, José del Castillo, salió a hombros de la plaza de Mieza, en Salamanca en su debut como novillero, en el que le acompañó en todo momento su maestro, Javier Castaño, además de toda su familia. Una gran faena le valió dos orejas, salir por la puerta grande y la gran ovación del público. Aunque fue una gran tarde, el joven de 16 años, aseguraba estar "muy contento aunque no del todo satisfecho", puesto que con el primero de los novillos no salió el trabajo como él quería. La prensa taurina de la zona lo explicaba sí. "Estuvo valiente y realizó una faena meritoria para cortar alguna oreja de no haber pinchado con la espada". Sin embargo, con el segundo se desquitó. Dicen los entendidos en la crónica que le tocó el erial más serio del encierro y el novillo más complicado de la tarde y aún así, aguantó el temple y finalizó "endosándole una estocada que por si sola ya mereció las dos orejas, que lució en su vuelta al ruedo". Los dos astados eran de la ganadería de Ignacio López Chaves.

José del Castillo, en plena faena. / David Sañudo/Salamancartv al día

Esencia mediterránea

Aunque la tarde contó con bastantes piedras en el camino, la faena de José del Castillo agradó. Algunos expertos taurinos lo compararon con Luis Francisco Esplá, por su faena de muleta sentado. Sin embargo, esta joven promesa del torero, formado entre México y España tiene un estilo propio: "un torero con aroma mediterráneo", acuñan algunos profesionales.

Y es que la sangre valenciana que corre por sus venas se nota en el ruedo, esa esencia mediterránea que le hace torear con alegría y valentía. La traca, el color, la música se fusionan en su faena, con la que rinde siempre que puede homenaje a su tierra. Y así lo hizo una vez más y para una ocasión tan especial como la del pasado 6 de septiembre donde dio el pistoletazo de salida a su carrera profesional, que persigue desde bien pequeño y que le llevó a dejarlo todo con 12 años e irse a México a prepararse para encarar el sueño de su vida: ser torero.

Un momento de la tarde / David Sañudo/Salamancartv al día al día

Homenaje a su tierra

El color azul, como no podía ser de otra manera, fue el elegido en su debut como novillero, una opción que tenía clara y que representa, según el propio José del Castillo, el mar Mediterráneo que baña su ciudad natal, Sagunt. Es el azul de un cielo que custodia el Castillo, al que lleva en su nombre artístico. Pero además, los bordados del traje también son otro homenaje. El bordado de jarrones y de flor de azahar, típico en los trajes que lucía Enrique Ponce, uno de los grandes y torero valenciano.

José del Castillo toreando en Mieza / David Sañudo/Salamancartv al día

Tras este debut, José de Castillo afronta un mes con varias citas entre las que destaca la del 15 de septiembre con una novillada en Navalperal de Pinares (Ávila)