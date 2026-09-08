Piden a Sagunt la compra de la casa donde nació Joaquín Rodrigo para convertirla en un museo del compositor

Compromís ha propuesto al Ayuntamiento de Sagunt la compra de la casa de Joaquín Rodrigo. El partido valencianista solicita que el inmueble donde nació el compositor, hijo predilecto de la ciudad, pase a formar parte del patrimonio municipal. Según explica la portavoz, Maria Josep Picó, "desde Compromís consideramos que el ayuntamiento tiene que hacerse con la propiedad de este inmueble, donde nació uno de los personajes ilustres de Sagunt, el maestro Joaquín Rodrigo, y estudiar la posibilidad de convertirlo en la casa museo del compositor, compatibilizándolo con otros usos culturales".

"En mayo de este año, éramos conocedores que la asociación de cazadores de Sagunt ponía a la venta la casa natalicia de Joaquín Rodrigo, un inmueble histórico situado en el centro de la ciudad. Creemos que es el momento oportuno para que el consistorio haga efectiva su compra, pasando a formar parte del patrimonio municipal", continúa Picó.

Picó en las puertas del inmueble / Compromís Sagunt

Sin acuerdo

Una información publicaba por Levante-EMV el pasado mes de mayo explicaba que este edificio de finales del siglo XIX, actual sede de la Sociedad de Cazadores, una de las entidades sociales más antiguas y referentes de la ciudad, salía al mercado inmobiliario por 1.185.000 euros, cantidad que se había establecido tras la tasación realizada a petición de los socios. Esta casa vio nacer al compositor saguntino más universal, pero en la actualidad "ya no responde a nuestras necesidades, se ha quedado obsoleta y el espacio no se ajusta a lo que requiere nuestra actividad", explicaba a este diario en aquel momento el presidente de la asociación de José Manuel Tomás.

Aunque Tomás y responsables del ayuntamiento reconocían que había habido contactos para la adquisición del inmueble, el importe parece ser uno de los escollos a superar para que haya un compromiso de compra. Lo que sí está claro es que la sociedad se trasladará al margen norte del Palància, donde quiere instaurar su sede. "Por ahora las negociaciones están paradas, porque no hay acuerdo con el precio", declaraba este lunes Tomás.

Placa donde se refleja el nacimiento de Rodrigo en la casa / Daniel Tortajada

Museo

Sin embargo, para Compromís, "como ciudad histórica, capital cultural valenciana en el ejercicio 2018-19 y candidata a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, no nos podemos permitir dejar escapar esta oportunidad de adquirir una joya patrimonial como es la Casa Rodrigo", urge la portavoz valencianista.

"Sagunt tiene que impulsar la creación de la casa museo del ilustre compositor. Un edificio que, además, podría albergar otros usos culturales, sociales y educativos, compatibles también con actividades surgidas desde la sociedad civil y el asociacionismo", concluye Maria Josep Picó, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Sagunt.