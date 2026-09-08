La "Plantà del pal" abre las fiestas de Canet d'en Berenguer
Una semana de festejos llenos de tradición con 15 jóvenes al frente
Canet d'en Berenguer ha dado el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales en honor a la Virgen contra las Fiebres, la patrona de la localidad, y lo hacía con la tradicional "plantà del pal" en la plaza de la Iglesia este domingo. Un momento destacado, que llenó el centro neurálgico de gente y que marca el inicio de los festejos, que comenzaron fuerte con la actuación de la orquesta La Pato en la plaça Félix, aunque antes hubo calderas para los lugareños.
Unas fiestas organizadas por los clavarios y clavariesas 2026 en colaboración con el ayuntamiento, 15 jóvenes amigos de toda la vida, que llevan un año trabajando para que esta edición salga a la perfección y contribuir así a años de tradición.
Toros
Los festejos taurinos marcaron la jornada de este lunes con la desencajonada del toro "Desgreñado" de la ganadería de Gerardo Ortega a la que sucedió una tarde de vacas y el toro embolado de la noche para acabar con la Muntà de Arc en cada una de las casas de los clavarios, que las identifica del resto de inmubles indicando que en estas vive uno o una de las protagonistas de la fiesta. Un arco hecho de manera artesanal y decorado con murta y cañas, lleno de mucha simbología. Una cita que reunió a decenas de caneteros y caneteras que no quiesieron perderse el momento.
Este martes será uno de los días grandes, con la procesión en honor a la patrona, que recorrerá las calles de la localidad a la que acompañarán los clavarios y clavariesas vestidas con sus mejores galas. No sin antes haber disfrutado de la Tirà de Colònia y de la murta y de la recogida de todos ellos y ellas a cargo de la Societat Musical de Canet y la Dolçaina y el tabal dels Germans Caballer. Un castillo de fuegos artificiales pondrá el broche de oro al acto religioso para dar paso al espectáculo del mentalisa Toni Pons.
El miércoles 9 de septiembre espera ser otro de los días emotivos, con la ofrenda a la mare de Déu y el Ball de plaça, típico de Canet
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