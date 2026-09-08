Sagunt cederá la gestión integral del alumbrado a cambio de una renovación total de las farolas

El Ayuntamiento de Sagunt ya tiene la información necesaria para lanzar un megacontrato de 26,8 millones de euros por 15 años. El objeto es el suministro y los servicios con inversión, bajo la modalidad de empresa de servicios energéticos (ESE), para la renovación, mejora de la eficiencia energética, gestión y mantenimiento con garantía total del alumbrado público, la regulación semafórica y la implantación de soluciones Smart City.

Fuentes municipales echan luz sobre esta concesión al explicar que "el objetivo es cambiar todas las luminarias de la ciudad por un modelo más eficiente. Supone menos gasto energético, menos emisiones de carbono, menos contaminación lumínica y una luz más uniforme". Cabe recordar que, según la última recopilación del gasto efectivo que el consistorio dedica al alumbrado público, este servicio requiere un desembolso anual por encima de los 3 millones de euros, al tener que dar respuesta a una red con casi 16.500 puntos de luz, que iluminan más de 253 kilómetros lineales.

Nuevas luminarias

Desde el gobierno local inciden en que "cambiar todas las farolas de golpe supone una inversión muy elevada. Con este modelo de la ESE, la licitación toma como referencia el gasto anual actual en consumo energético y mantenimiento de todo el alumbrado público. Ese será el canon anual de la adjudicataria". Esta fórmula es bastante habitual entre los ayuntamientos de cierta magnitud, como es el caso de Sagunt.

Cambio de las farolas de Ciutat Vella. / Daniel Tortajada

Para calcular los millones y los años del contrato, el ayuntamiento se ha valido de una consultora que ha recopilado la información de varias empresas del sector, como Ferrovial, SICE, Acciona, Sice o Imesapi, que hicieron sus números para confluir en un canon anual de cerca de 1,8 millones de euros.

Suministro eléctrico

Entre las obligaciones de la futura adjudicataria, además de hacerse cargo del suministro eléctrico durante la concesión, destaca la inversión para cambiar todas las luminarias, "no a lo largo de los años-según precisan fuentes municipales-, sino de golpe. A partir de ahí, además del canon anual por asumir el suministro, el mantenimiento, etc., comenzará a generar beneficios con la reducción de consumo que le suponen las farolas más eficientes", insisten desde el Ayuntamiento de Sagunt.

Antes incluso de que este contrato salga a licitación, el consistorio, en cumplimiento de la normativa, ha elevado a información pública la estructura de costes. Este documento calcula que el desembolso inicial para la sustitución de luminarias rondará los 5 millones de euros. La amortización de esta inversión justifica los 15 años y suponen el pellizco más importante del canon anual, con 490.000 euros, seguida de la factura eléctrica (405.000 euros), el mantenimiento y la inspección (300.000 euros) o los trabajos complementarios (30.000 euros).

Personal

Otro gasto contemplado en el estudio de costes es el de personal, ya que el servicio requerirá un director técnico en media dedicación, un encargado, dos oficiales de primera y dos de segunda, además de vehículos, herramientas, una nave, software de telegestión y materiales de reposición, según señala el expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV.