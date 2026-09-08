Sagunt refuerza la lucha contra el acoso escolar

Sagunt ha presentado la campaña 'STOP BULLYING', con el objetivo de reforzar la prevención, la sensibilización y el acompañamiento ante las situaciones de acoso escolar y los problemas de convivencia. La concejalía de Educación ha impulsado este proyecto transversal para el curso 2026-2027 con voluntad de continuidad y de mejora bajo el lema ‘Porque educar también es aprender a convivir’.

Tres líneas de actuación

El proyecto se sostiene principalmente sobre tres líneas de actuación, siempre teniendo en cuenta que la intervención y la investigación de los casos concretos de acoso corresponde a los centros educativos y a la administración educativa; por lo tanto, el ayuntamiento no pretende sustituir estas funciones, sino acompañar, coordinar, prevenir, sensibilizar y facilitar recursos en toda la comunidad educativa con el mensaje de que nadie tendría que sentirse a solas ante una situación así.

La primera es la puesta a disposición de los centros de una unidad de aprendizaje específica sobre acoso y convivencia, con herramientas digitales para que el profesorado pueda trabajar estos contenidos en las tutorías y en las actividades de convivencia con el alumnado. Entre las herramientas, destaca un videojuego educativo, donde el alumnado podrá avanzar por un entorno virtual en el que construye y mejora su propia aldea a medida que completa diferentes actividades interactivas relacionadas con la prevención del bullying. A través de situaciones y personajes con los cuales se pueden identificar, se busca que aprendan a reconocer estas conductas, comprender como afectan las personas que las sufren y saber cómo actuar ante ellas.

El acompañamiento a las familias es el segundo pilar de esta iniciativa mediante una escuela de madres y padres con 16 sesiones formativas repartidas entre octubre-noviembre y abril-mayo. Los talleres abordarán la comunicación, las normas y los límites, la gestión emocional, la motivación académica, el absentismo, el uso saludable de las tecnologías y la prevención del acoso escolar. El objetivo es dotar las familias de herramientas prácticas, mejorar la convivencia y reforzar la coordinación entre las familias y los centros educativos.

Botellas con el nombre del programa contra el acoso escolar. / Ayuntamiento de Sagunt

En tercer lugar, se encuentra la sensibilización a través de materiales y acciones vinculadas en el lema de la campaña para hacer visible este compromiso en los centros y generar conciencia entre el alumnado y las familias. La coordinación permanente con los centros educativos es una cuarta idea que recorre todo el proyecto. La concejalía de Educación del ayuntamiento quiere escuchar y conocer las necesidades de las escuelas y los institutos para complementar, desde el ámbito municipal, las herramientas que ya se utilizan con el objetivo de trabajar la convivencia.

El proyecto "ha venido para quedarse"

La presentación de este proyecto ha tenido lugar en el salón de plenos del consistorio con la participación del alcalde, Darío Moreno; el regidor de Educación, Raúl Palmero, la coordinadora técnica de este departamento, Rosa Dasí; y el representante de la empresa Zynergic, Ernesto Buñuel.

El alcalde ha destacado que el programa responde a la voluntad unánime de implicar al ayuntamiento en la prevención y la lucha contra el acoso escolar. "Lo que queremos es precisamente prevenir desde el principio y tener una ciudadanía activa", ha señalado, al mismo tiempo que ha subrayado la importancia de trabajar con el alumnado, el profesorado y las familias para detectar estas situaciones desde el primer momento. Así mismo, ha explicado que el programa "ha venido para quedarse" y que evolucionará durante el curso 2026-2027 para incorporar mejoras y garantizar la máxima eficacia.

El concejal de Educación, Raúl Palmero, ha destacado que el consistorio impulsa este proyecto de prevención del acoso escolar con el objetivo de que "continúe siendo una iniciativa anual y se quede en la ciudad el resto de los años que vienen". En este sentido, ha señalado que "educar también es aprender a convivir" y ha subrayado que el papel municipal pasa para acompañar, coordinar, prevenir y sensibilizar toda la comunidad educativa. El proyecto contempla recursos para los centros educativos, acompañamiento a las familias y una escuela de madres y padres para abordar cuestiones como la comunicación, la gestión emocional, los conflictos o la detección de señales de alerta.