Nace en Sagunt un certamen de poesía dedicado a Vicente Vayá

La Asociación de Escritores Morvedre (ADEM) entregará el próximo 11 de septiembre los premios del I Certamen de Poesía Vicente Vayá Pla, una cita cultural que tendrá lugar a las 18 horas en la histórica Casa dels Berenguer de Sagunt. La convocatoria coincidirá con el tercer aniversario del fallecimiento del poeta y con el tercer aniversario de la propia asociación.

El Certamen le rinde un homenaje permanente a quien fuera una de las figuras culturales y festivas más influyentes de Sagunt: Vicente Vayá i Pla fue poeta, escritor, biógrafo, edil de Cultura y fue designado como Hijo Adoptivo de la ciudad en 2022. El creador dedicó su vida a impulsar las tradiciones locales, la poesía festiva y la vida asociativa del Camp de Morvedre.

Premios y artistas

La convocatoria, liderada por ADEM, fue creada para fomentar la poesía contemporánea en valenciano y castellano, y premiará a obras destacadas de la siguiente manera: tres primeros premios por cada categoría (valenciano y castellano) y menciones a los finalistas de cada una de las modalidades.

Cartel del evento. / ADEM

El evento tendrá la suerte de contar con la participación del actor Toni Llorens, que leerá los textos de los ganadores, ofreciendo al público asistente la oportunidad de escuchar las creaciones premiadas.

El oboísta Joan Tarazona Bersoza interpretará piezas especiales durante la velada, en la que también participará, como invitada especial, Amparo Vayá, historiadora del arte, actriz e hija del poeta Vicente Vayá.

Además, en el transcurso de este acto comarcal, ADEM hará entrega de las distinciones como Socios de Honor a la Fundación Bancaja y a la Associació Veïns El Raval, en reconocimiento a su implicación y respaldo a la cultura y el tejido social de la ciudad.