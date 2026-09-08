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Torres Torres vive el momento álgido de sus fiestas

Los actos en honor a la Mare de Déu de la Llet y la Verge Vallivana marcan la semana

Los feteros en el Ball del mantó

Los feteros en el Ball del mantó / LEVANTE-EMV

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Marián Romero

Marián Romero

Torres Torres

Torres Torres entra en su momento álgido de sus fiestas patronales en honor a la Verge de la Llet y la Vallivana. La cabalgata, el 'ball del mantó', partida de pilota y varios espectáculos marcaron el inicio de los festejos que están en su semana grande. Una programación que han gestionado los festeros y festeras en colaboración con el ayuntamiento, además de la comisión de toros y las aportaciones de la asociación cultural El Castell.

Un momento de la cabalgata

Un momento de la cabalgata / LEVANTE-EMV

Actos

Este lunes se celebró la ofrenda de flores a la Mare de Déu de la Llet que contó con una gran participación de residentes y visitantes que no quisieron perderse una de las citas más destacadas del calendario festivo y a continuación, los vecinos y vecinas de Torres Torres disfrutaron de la exposición de la muestra de los trajes de comunión y de los festeros, que también movilizó al pueblo. Un momento que sirve de preludio a la celebración de los actos religiosos de la semana.

Partida de pilota valenciana

Partida de pilota valenciana / LEVANTE-EMV

Este martes tendrá lugar la procesión de la patrona a partir de las 20 horas, con la que se dará paso al tradicional "Ball del farolet", una jornada dedicada a la Verge de la Llet, que será la antesala al día de la Vallivana, que arrancará este miércoles con una misa en su honor, mascletà y otra de las procesiones más secundadas, a la que se pondrá el broche de oro con una actuación sorpresa en la plaça València, centro neurálgico de las fiestas.

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Pasacalle en Torres Torres previo a la misa

Pasacalle en Torres Torres previo a la misa / LEVANTE-EMV

Despedida

Los festejos dirán adiós el jueves en honor a Sant Roc que contará con varios actos religiosos para finalizar con el show de Darío Huerta.

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