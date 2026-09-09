Casi 170 personas optan en Sagunt a tres plazas de trabajo social
El ayuntamiento publica la lista de candidatos admitidos y excluidos en el procedimiento
El Ayuntamiento de Sagunt ha dado un paso adelante en el procedimiento que sigue su delegación de Personal para cubrir tres vacantes de trabajadores sociales de turno libre mediante concurso-oposición.
Correspondiente a la oferta de empleo público de los años 2022 y 2023, esta semana se han dado a conocer la lista de admitidos y excluidos, que recoge a las cerca de 170 personas que presentaron la instancia para ser tenidas en cuenta en el procedimiento de contratación. La inmensa mayoría de estos candidatos, 160, ha superado este primer corte, mientras que apenas ocho se han quedado fuera, aunque ahora se les abre un plazo de 10 días de alegaciones para justificar frente al ayuntamiento que deben formar parte de la siguiente fase del proceso.
Excluidos
Según la información del expediente a la que tenido acceso Levante-EMV, los motivos por haber excluido a estos aspirantes son no acreditar correctamente el pago de la tasa, no presentar justificación de este bono o de la exención, la presentación de la documentación fuera de plazo, no firmar la instancia o no acreditar la representación del interesado.
Pruebas
Superado el periodo de alegaciones, elevada esta lista a definitiva y en un plazo no inferior a los 15 días, el siguiente paso del procedimiento de contratación será la realización de las pruebas por parte de los candidatos, entre las que hay ejercicios escritos y prácticos, además de la valoración de los méritos acreditados por los aspirantes.
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