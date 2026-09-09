Las carencias en infraestructuras lastra el regreso a las aulas en el Camp de Morvedre

Las carencias en infraestructuras han lastrado el regreso a las aulas en muchos puntos del Camp de Morvedre. Cientos de estudiantes siguen en instalaciones provisionales o a la espera de reclamadas reformas desde hace años que no llegan. La falta de climatización de muchos centros, la saturación en las aulas de la capital comarcal, las reivindicaciones de la comunidad educativa y el temor a una nueva huelga indefinida son otros motivos de preocupación que, sin embargo, no han evitado las sonrisas y los nervios entre los más pequeños.

Entre muchas familias, hoy primaba el deseo de que sindicatos y la Conselleria de Educación lleguen a un acuerdo que prolongue el conflicto de la pasada primavera y garantice la tranquilidad en este curso, como así han expresado a las puertas de algunos centros a Levante-EMV.

Familias a las puertas del CEIP Mediterráneo del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Otras eran más pesimistas y tenían muy presentes las movilizaciones convocadas ya este jueves por el sindicato mayoritario, STEPV, CC OO y UGT pues, a la hora del patio, han previsto concentraciones a la puerta de los centros y lecturas de manifiestos; el viernes a la hora de patio harán asambleas para debatir situación actual y organizar movilizaciones y este sábado, a las 18 horas, se manifestarán por las calles de València en defensa de la escuela pública. "El espíritu de lucha entre el colectivo docente y la comunidad educativa se mantiene intacto", resume Francesc Cayo desde CC OO a nivel comarcal, destacando que, entre las demandas pendientes, está "una bajada de ratios generalizada a todas las enseñanzas, más plantillas de personal docente y educador, la climatización de los centros educativos, mejora de las infraestructuras educativas y la derogación de la mal llamada ley de libertad educativa" pues consideran que los avances logrados en julio "son poco significativos e insuficientes".

Obras pendientes

El estado de algunas infraestructuras y las obras pendientes desde hace años por parte de la Conselleria de Educación son otro motivo de descontento, con casos como la remodelación del centro integral de formación profesional CIPFP Eduardo Merello del Port de Sagunt y el CEIP Santa Anna de Quartell.

Daniel Tortajada

Instalaciones provisionales

A eso se le suma el hecho de que cientos de estudiantes han vuelto a comenzar el curso en aulas prefabricadas o en instalaciones provisionales, como ocurre en Quart de les Valls por cuarto año consecutivo o por segunda vez en Benifairó de les Valls. Como explica la alcaldesa de esta primera población, Lara González, "hemos licitado la obra pero nos encontramos en proceso de revisión de documentos y no hay previsión de fecha de inicio de las obras, depende ya mucho de como vaya el proceso".

También en instalaciones provisionales seguirá el CEIP de Albalat dels Tarongers, mientras en Petrés mantienen dos aulas prefabricadas "y sin previsión clara de cuándo se acometerá la ampliación", como explica su alcalde, Miguel Vidal.

La otra realidad añadida es que las obras de construcción de las nuevas escuelas de Albalat dels Tarongers, Benifairó de les Valls, Faura y Quart de les Valls "avanzan muy lentamente o simplemente están paralizadas", como resumen desde CC OO. "Otras, como la escuela de Benavites, no están ni programadas y las instalaciones están en muy mal estado", añaden, por más que el pleno municipal de esta última localidad aprobara esta primavera la construcción del nuevo centro escolar, dentro del Pla Edificant, con un presupuesto que ronda los 2.300.000 euros.

Falta de climatización

La carencia de climatización en muchos centros hace augurar un septiembre con temperaturas altas en las clases, como recordaban tanto padres y madres del alumnado como los responsables comarcales del STEPV y CC OO; un último sindicato que asegura que "la posibilidad de adaptar el horario lectivo y la aportación económica hecha por Conselleria por la climatización de los centros es totalmente insuficiente, llega tarde y no evitará situaciones de estrés térmico a las aulas a lo largo de este curso".

Mejoras

Con expectación por ver mejoras en los centros se expresaban desde padres a profesores de distintos colegios donde los ayuntamientos han invertido en mejoras este verano, como en el patio de infantil del CEIP Cronista Chabret de Sagunt o el CEIP Begoña del Port de Sagunt. A eso se le sumaba la satisfacción por poder ir a pie al colegio con más tranquilidad entre el alumnado de dos centros del Port de Sagunt, tras la peatonalización parcial de una calle.

Trasiego en la calle parcialmente peatonalizada junto a dos colegios del Port. / Daniel Tortajada

Quienes sí podrán disfrutar hoy del día lejos de las aulas serán los alumnos y profesores de Canet d’en Berenguer y Torres Torres pues hoy es festivo a nivel local, así que será mañana cuando inicien el curso.