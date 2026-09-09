Críticas a Sagunt por la "oportunidad perdida" con la movilidad urbana

El texto definitivo de la ordenanza reguladora de la zona de bajas emisiones (ZBE) de Sagunt no ha gustado al PP, como ya dejó patente en los dos debates plenarios que ha suscitado esta cuestión. Justo cuando se pone en marcha la primera parte de este plan con la campaña informativa, el portavoz de los populares, Ximo Catalán, lamenta que el gobierno municipal haya convertido esta oportunidad de "reforzar el transporte público, proteger el comercio local y adaptar la ZBE a la realidad de la ciudad" en "un simple trámite por obligación legal".

Desde la delegación de Movilidad Urbana, que impulsa este proyecto, se ha sostenido que no había una "imperiosa necesidad" por imponer estas restricciones al tráfico, pero sí había un imperativo normativo, de tal forma que su titular, Javier Raro, ha defendido el "riguroso trabajo técnico", además de algunas aportaciones en la parte final del procedimiento, que han desembocado en esta ordenanza.

Escuchar

Las alegaciones que no se tuvieron en cuenta fueron la mayoría de las propuestas del PP, según denuncia Catalán, quien acusa al alcalde, Darío Moreno, de "optar por marcar la casilla de 'cumplido' en lugar de aprovechar esta obligación y diseñar una zona de bajas emisiones que realmente ayude a mejorar la ciudad. Demuestra que no está dispuesto a escuchar".

Las aportaciones populares se basaban en soluciones previas a las futuras restricciones del tráfico, como, además de mejorar el transporte público, ofrecer aparcamientos disuasorios, evaluar el impacto de esta ordenanza en el tejido comercial o revisar la delimitación de las zonas para acotarlas a los espacios donde realmente se registran los mayores problemas de calidad del aire.

Alternativas

"Si limitas el acceso al vehículo privado -apunta Catalán-, lo primero es ofrecer alternativas. Hoy, una persona que vive fuera de la ciudad y viene a trabajar cada día sigue sin más transporte público, sin aparcamientos y sin saber cómo le va a afectar esta ordenanza. Eso no es planificar la movilidad, es imponer restricciones sin facilitar soluciones".

Ximo Catalán en una intervención plenaria. / PP de Sagunt

Desde el PP de Sagunt insisten en que esta herramienta no resolverá los principales focos de contaminación, ya que las primeras actuaciones no se corresponden con los puntos que concentran los peores indicadores. "Si el objetivo es reducir las emisiones -insiste el portavoz popular-, las decisiones deben basarse en datos objetivos y no en criterios de oportunidad política o administrativa".

Utilidad y consenso

Catalán señala el "enfoque más útil y consensuado" que se está dando a esta ZBE en otros municipios, donde han "incorporado mejoras en la movilidad y medidas de acompañamiento, antes de restringir el tráfico. Nuestras propuestas eran realistas, pensadas para quienes viven, trabajan o visitan nuestra ciudad. No entendemos que se rechacen sin siquiera valorarlas, cuando todas iban encaminadas a hacer una ZBE más eficaz y menos perjudicial. Otra oportunidad perdida".