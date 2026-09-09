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Un 'desfile de Película' volverá a llenar de estilo el Port de Sagunt

La cita permitirá que diferentes comercios muestren sus nuevas colecciones y servicios inspirados en algunas de las películas más icónicas de la historia

Uno de los desfiles del evento.

Uno de los desfiles del evento. / Asociación de Comerciantes 9 de Octubre

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Cesar Ramos

Cesar Ramos

Sagunt

Regresa al Port de Sagunt una de las citas más esperadas por los amantes de la moda y el cine. El 'desfile de película' permitirá que diferentes comercios muestren sus nuevas colecciones y servicios inspirados en algunas de las películas más icónicas de la historia cinematográfica.

El desfile contará con la participación especial de la Academia de Baile Infinity Dance, que aportará espectáculo, ritmo y dinamismo a la pasarela con una coreografía que, según fuentes de la asociación, está "especialmente preparada para este evento", contribuyendo a crear una auténtica experiencia de cine.

El evento está organizado por la Asociación de Comerciantes 9 de Octubre y cobrará vida el próximo viernes 18 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, en la Avenida 9 de octubre.

Agradecimientos de la asociación

Desde la asociación organizadora quieren trasladar un agradecimiento muy especial a la Academia de Baile Infinity Dance por su implicación, su profesionalidad y por el trabajo realizado en la preparación de esta coreografía, aseguran que será, sin duda, uno de los momentos "destacados" de la velada.

Uno de los desfiles del evento de moda y cine.

Uno de los desfiles del evento de moda y cine. / Asociación de Comerciantes 9 de Octubre

El presidente de la asociación, Gregorio Martínez, se ha mostrado muy satisfecho con la respuesta y la implicación de los comercios de la Avenida de las Instituciones, destacando el esfuerzo realizado por los establecimientos para hacer posible esta nueva edición del desfile.

Abierto a todo el público

Además, Martínez ha agradecido especialmente la asistencia y el apoyo de vecinos y visitantes, señalando que la participación del público es fundamental para que este tipo de iniciativas sigan creciendo y para poner en valor el comercio local.

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El evento será abierto a todo el público y ofrecerá una oportunidad para disfrutar del comercio local de una manera diferente, original y lleno de elegancia, al tiempo que se dinamiza la actividad comercial y se pone en valor el trabajo de los establecimientos de la zona.

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