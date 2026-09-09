Quart de les Valls invertirá más de 340.000 € en sus piscinas municipales

El Ayuntamiento de Quart de les Valls llevará a cabo una actuación integral de renovación y adecuación de las piscinas municipales, con un presupuesto de 344.900,38 euros, IVA incluido, destinada a modernizar las instalaciones y mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad, accesibilidad y salubridad de este espacio público de uso estival.

La intervención, recogida en el Proyecto Técnico de Modificación y Adecuación de las Piscinas Municipales, tiene como objetivo renovar una infraestructura especialmente vinculada al ocio, la práctica deportiva y la convivencia durante los meses de verano, "favoreciendo que las familias y, especialmente, los jóvenes, dispongan de un espacio público saludable y adecuado para la práctica de actividades acuáticas y deportivas", como apuntan desde el consistorio.

La actuación contempla la renovación de los vasos de la piscina grande y de la piscina infantil, que pasarán a disponer de un sistema desbordante, junto con la adecuación de sus instalaciones. También se renovarán los equipos de depuración y cloración de ambas piscinas y se construirá un nuevo almacén destinado a los productos químicos, actualmente ubicados en el cuarto de depuración por falta de espacio.

Más seguridad, accesibilidad y salubridad

Uno de los principales objetivos del proyecto es adaptar las instalaciones a las necesidades actuales y mejorar la seguridad de utilización. Para ello, se actuará sobre los vasos de las piscinas y se incorporarán soluciones que permitan evitar deslizamientos no deseados, además de adecuar las instalaciones a las normas y recomendaciones sanitarias vigentes.

El proyecto también incorpora diferentes actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad y facilitar el uso de las instalaciones por parte de todas las personas. Entre ellas, se instalará una escalera de acceso adaptada y un ascensor acuático, además de cuatro nuevas escaleras para el acceso a la piscina grande.

Asimismo, se instalarán 12 nuevas duchas, se reparará la valla existente alrededor de la piscina pequeña y se colocará una nueva valla modular.

Renovación del alumbrado y de la instalación eléctrica

La actuación incluye igualmente la modernización de las instalaciones eléctricas y de iluminación del recinto. Se renovarán las 11 columnas de alumbrado de cuatro metros de altura y las 15 luminarias LED de 60 W existentes.

Además, se ejecutará un nuevo cuadro eléctrico que permitirá conectar tanto los elementos existentes como los nuevos equipamientos que se incorporarán al complejo municipal.

La alcaldesa, Lara González, apunta que el proyecto responde a tres grandes objetivos: mejorar y adecuar las piscinas a nivel funcional, incrementar sus condiciones de seguridad y salubridad y contribuir a una mayor eficiencia y optimización de los costes de funcionamiento y mantenimiento.