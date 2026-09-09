Sagunt vuelve a reclamar que la Vía Verde de Ojos Negros llegue hasta el mar

El Ayuntamiento de Sagunt volverá a reclamar el proyecto de prolongación de la Vía Verde de Ojos Negros hasta el mar, con el objetivo de recuperar el recorrido histórico de esta infraestructura vinculada al pasado industrial y ferroviario del municipio. La propuesta fue presentada por Iniciativa Porteña (IP) en el último pleno y defendida por su portavoz, Eduardo Márquez.

El objetivo es identificar qué administraciones y organismos tienen competencias sobre cada espacio y facilitar la coordinación necesaria para desarrollar el proyecto.

Medidas

La moción insta a las administraciones públicas competentes a realizar un análisis de la titularidad y situación de los terrenos por los que discurriría el trazado, con el fin de determinar las administraciones y organismos implicados y facilitar la coordinación necesaria. Entre las instituciones señaladas se encuentran el Ayuntamiento de Sagunt, la Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia.

Además, se solicita a la Generalitat Valenciana la consignación de los recursos económicos necesarios para la redacción, ejecución y desarrollo del proyecto. La iniciativa plantea que la prolongación permita recuperar el sentido original de una vía vinculada al transporte de mineral desde las minas de Ojos Negros hasta el litoral saguntino.

Intervenciones

El primer turno fue de la mano de la portavoz de Compromís, Maria Josep Picó, que desde el primer momento mostró estar en completo acuerdo con la propuesta, que según ella, ya habría realizado por su partido el año pasado. A continuación, abrió debate, una vez más, sobre la forma de definir el municipio, alegando que la expresión "El Port" utilizada por IP, no existía. Para finalizar, Picó reivindicó que la señalización de la Vía Verde debía ser en valenciano y propuso una enmienda que permitiera el transporte de bicicletas en los autobuses que unen Sagunt y Teruel para facilitar el uso de la vía.

El segundo turno fue impartido por el portavoz de Vox, Alejandro Vila Polo, que previamente a compartir su opinión de la moción, respondió a la recriminación de Compromís a IP sobre el término usado para definir al municipio, echándoles en cara su habitual uso del término "País Valencià" para definir la localidad. Sobre la propuesta, propuso una enmienda que consistía en "pedir la consignación de recursos a la Comunitat Valenciana, una vez esté claro la viabilidad administrativa de la Vía Verde hasta el Port, ya que a primera hora no se puede solicitar porque no sabemos cuanto va a necesitar", afirmó el portavoz de Vox.

La Vía Verde. / Ayuntamiento de Sagunt

La tercera intervención fue por parte del portavoz del Partido Popular (PP), Ximo Catalán, que aseguró su voto a favor de la propuesta realizada por IP. Posteriormente, habló sobre el estado de la Vía Verde, aprovechando para pedir al equipo de gobierno que se ponga "las pilas", ya que según él, "era una zona descontrolada de basura y escombro". Catalán también comentó la falta de señalización de la vía y finalizó haciendo una enmienda basada en la financiación de la acción, pidiendo que pueda ser alguna administración del Estado la que a través de fondos europeos, o cualquier otro, permita terminar la vía.

Javier Raro, del Área de Diseño Urbano, Ecología e Infraestructuras del consistorio confirmó que aprobaría la moción. Sin embargo, el edil transmitió "malas noticias", para el futuro de esta acción, debido a que ,según él, existe un abandono por parte de la Generalitat con Sagunt por los recientes rechazos de diversas enmiendas. No obstante, Raro confía en un cambió de gobierno a nivel autonómico.

Para finalizar el debate, Eduardo Márquez aprobó la enmienda de Compromís y rechazó las dos enmiendas restantes del PP y VOX. El portavoz de IP afirmó que si no hubo "ningún inconveniente en conectar la Vía Verde con la Vía Xurra a través de la Generalitat Valenciana, no va a haber ningún inconveniente en finalizar la Vía Verde hasta el Port". Finalmente, contestó a las palabras de Picó sobre la forma de definir el municipio como "un comentario completamente fuera de lugar".

Votaciones

La moción fue aprobada tras incorporar la enmienda de Compromís con 22 votos a favor y 2 abstenciones por parte de VOX. Las enmiendas del PP y VOX fueron rechazadas por el resto de partidos políticos, ambas con 19 votos en contra y 7 votos a favor.