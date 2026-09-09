La saturación de los centros públicos marca la vuelta a las aulas en Sagunt

La saturación de los centros públicos en los centros públicos marca este miércoles en Sagunt una vuelta a las aulas especialmente tensa ante el descontento de varios sindicatos que amenazan con reactivar la huelga. La escasez de plazas vacantes afecta tanto a los colegios de primaria como a los institutos de secundaria, como explican desde el departamento de Enseñanza del consistorio. "La ciudad está al límite", resume el edil del ramo, Raúl Palmero, a preguntas de Levante-EMV. "En el núcleo antiguo de Sagunto prácticamente no quedan plazas de primaria o secundaria. En El Puerto pasa prácticamente igual, quedan algunas en el IES Camp de Morvedre en segundo de ESO", admite tras meses de peticiones sin éxito a la Conselleria de Educación para que dote de más medios a la ciudad, incluidos dos colegios y un instituto nuevos.

El inicio del curso se abrirá con cinco unidades nuevas en cursos de primaria, después de que el año pasado ya se habilitaran ocho. Pero esto

El edil de Educación, Raúl Palmero, reconoce que "el sistema público de nuestra ciudad está sobrepasado y excediendo el límite de su capacidad, como ha reflejado el Consell Escolar Municipal en dos informes recientes", dice en referencia a unos documentos donde, como adelantó este diario, el organismo argumentaba las demandas y ya ponía el foco en la escasez de vacantes.

La situación, además, amenaza con agravarse a lo largo del curso dada la gran cantidad de alumnado que llega de repente a la ciudad y necesita matricularse; una cifra de estudiantes "sobrevenidos" que el curso pasado se situó en unos 850 estudiantes en total.

Vuelta al cole en el colegio Maria Yocasta. / Daniel Tortajada

"El ayuntamiento ha hecho sus deberes"

Desde el gobierno local se pone el acento en que "el ayuntamiento ha hecho sus deberes". Como apunta el edil de Educación, "hemos puesto a disposición suelo para nuevos centros y hemos trasladado a la Conselleria nuestras proyecciones demográficas. Pero la planificación de líneas y centros es competencia autonómica. Si no se actúa ya, dentro de tres años tendremos barracones donde debería haber colegios, como ya va a ocurrir en el IES Altos Hornos porque no cabe todo el alumnado".

Esta falta de espacio en este instituto del Port de Sagunt es especialmente llamativa, teniendo en cuenta que es el último centro construido en la localidad. Concretamente fue hace solo tres años cuando abrió sus puertas, después de años de demandas, pero no ha tardado en quedarse pequeño. Por ello, el Consell Escolar insistía también en la necesidad de "dimensionar" los centros "de acuerdo con las necesidades reales".

Mejoras por más de dos millones

A lo largo de este verano, desde el ayuntamiento se han impulsado obras de mejora de varios colegios financiadas por la Conselleria de Educación con el Pla Edificant. Son intervenciones cuyo importe total supera los dos millones de euros que se han destinado a los colegios públicos Baladre, Maestro Tarrazona y Cervantes. La previsión es que, al menos, la mejora del Maestro Tarrazona esté acabada "casi al 100%".