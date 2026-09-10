Canet se rinde a su tradicional "ball de plaça" pese a la lluvia previa

Canet d'en Berenguer se despide de los días grandes de sus fiestas con un Ball de Plaça que arrancó los aplausos de los asistentes. Una dansà tradicional alrededor de una hoguera, típica en las fiestas de los caneteros y caneteras, llena de años de historia, volvió a emocionar a los presentes. Tras la ofrenda empañada por la lluvia, las calles se vistieron de indumentaria tradicional, dolçaina i tabal, para acabar en la plaza de la Iglesia con este baile, que tuvo su momento más esperado con la actuación de los clavarios y clavariesas, 15 jóvenes que notaron el cariño de su pueblo mientras bailaban. Una cita a la que no faltaron los integrantes del Grup de Dances el Repom y a la que también se sumó el alcalde de la localidad, Pere Antoni, ataviado con su traje regional.

Llegada de la dansà a la plaça / LEVANTE-EMV

El mal tiempo también obligó a hacer cambios con el castillo de fuegos artificiales que tuvo que suspenderse por el agua y el espectáculo de la noche, que se trasladó al auditorio ante una nueva amenaza de lluvia.

Una cita que se celebraba este miércoles tras la festividad de la Virgen contra la Fiebres, el día anterior, martes, donde la patrona centró todas las miradas en una procesión que fue más larga que nunca, de casi tres horas, dado que la Mare de Déu pasó por las casas de todos los clavarios y clavariesas, en un recorrido marcado por la murta y la expectación de la gente.

Procesión de la Virgen contra las Fiebres / LEVANTE-EMV

Semana taurina

Tras los actos religiosos, Canet inicia así su semana taurina hasta el próximo 15 de septiembre, tardes y noches de reses que se combinarán con otros actos lúdicos como la "cercavila de disfresses" prevista para este viernes 11 de septiembre, una jornada que finalizará con la orquesta Óxido en la plaza Félix. El sábado será el día de la Penya el Tinglao, que tendrá como principal atractivo la desencajonada de un toro cerril "Ocurrente", de la ganadería Santi Domecq, que se embolará a partir de las 23.30 horas. Tras este, la orquesta Tokio amenizará la noche y a las 05.00 de la mañana habrá una vaca embolada.

El parque infantil y el concurso de paellas marcarán la jornada del domingo, que se cerrará con el toro embolado de la Penya Els Joves. Los festejos taurinos continuarán hasta el martes que viene.