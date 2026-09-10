Un Sagunt en plena expansión industrial pone en valor su agricultura

Un Sagunt en plena expansión industrial ha querido poner en valor su agricultura con una jornada que, por primera vez, se ha dedicado a este sector, tal y como acordó el pleno del ayuntamiento el pasado mes de agosto al instaurar el día 9 de septiembre como la fecha reservada para ello.

El Auditorio Joaquín Rodrigo acogió la celebración de este Día Municipal de la Agricultura, un evento formulado con un carácter divulgativo y participativo que, como apuntan desde el ayuntamiento, nace con el objetivo de poner en valor la contribución del sector agrícola al desarrollo económico, social y medioambiental de la ciudad.

La celebración, organizada por la Concejalía de Agricultura, también quiso subrayar la importancia de esta actividad para la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y el equilibrio territorial, por más que lleve años afrontando crisis y problemas como la falta de relevo generacional, el abandono de campos o dejando paso a un crecimiento industrial que ya ha transformado totalmente Parc Sagunt I y II y también prevé ubicar en suelo agrícola de alto valor agrológico las plantas fotovoltaicas que alimentarán la gigafactoría de Volkswagen, por más que la Plataforma en Defensa del Territori se oponga a esto último.

El acto se planteó, además, como "una reivindicación sobre la necesidad de impulsar políticas que favorezcan la modernización, resiliencia y competitividad del sector agrario local".

Homenaje especial

La jornada contó con un homenaje especial a Juan Miguel Soria, agente de la Guardia Rural fallecido recientemente que este año habría cumplido 42 años de servicio y cuyo recuerdo despertó lágrimas de emoción, no solo entre sus dos hijos y su viuda.

La familia del guarda rural fallecido, al recoger la distinción. / Daniel Tortajada

También se reconocieron los servicios prestados durante sus carreras profesionales a personal técnico del departamento y a agentes rurales que se han jubilado este año, así como la labor que realiza en su día a día el personal en activo de la concejalía. También se puso en valor el papel que desempeñan entidades como la Comunidad de Regantes, el Sindicato y Jurado de Riegos, la asociación de agricultores AVA-Ascosa y la Sociedad de Cazadores, además de una mención especial al cuerpo de Bomberos, especialmente al parque de Sagunt.

Documental

Este evento también sirvió como presentación del corto documental 'Sagunt, cultivando el futuro y de la campaña Sagunt, la agricultura que hace historia', que conecta los productos de la tierra con elementos representativos de la historia del municipio, por ejemplo el Teatro Romano o el patrimonio industrial de Port de Sagunt.

Daniel Tortajada

La propuesta busca mostrar, a través de una estética contemporánea, el vínculo entre la agricultura y el patrimonio, tierra e historia, reivindicando que el sector agrario forma parte no sólo del paisaje y la economía sino también de la memoria y la identidad de Sagunt. Además, repasa los atractivos de la zona para el cultivo de la mano de quienes más la conocen: Citricultores, regantes, veteranos en el cultivo del melón, representantes de las asociaciones AVA-Ascosa, responsables de almacenes, técnicos municipales... A ellos se les suman los cazadores, como buenos conocedores del monte y personas muy en contacto con el ayuntamiento para alertar de todo lo que puede suponer un peligro.

Apuesta por la agricultura

El acto estuvo conducido por la periodista María José Gimeno y contó con la participación de la concejala de Agricultura, Ana María Quesada, la primera teniente de alcalde, María José Carrera, ediles de la corporación, autoridades, representantes del sector agrícola, de la Policía Local y las personas y representantes de las entidades reconocidas. A pesar de que no pudieron asistir, también se ha hizo mención a la Policía Nacional, la Guardia Civil y el cuerpo de Bomberos.

La concejala de Agricultura, en su intervención. / Daniel Tortajada

En su discurso, la concejala subrayó la importancia y la labor de todos los efectivos de la concejalía que dirige, así como de otros departamentos, las fuerzas y cuerpos de seguridad, asociaciones agrarias y todas las personas y entidades del sector que de una forma u otra desempeñan en el campo su actividad con “esfuerzo y dedicación”.

Otras de las virtudes que remarcó en lo que respecta al sector agrícola del municipio fue su capacidad de resiliencia y su evolución tecnológica. “Desde este ayuntamiento apostamos por el futuro de la agricultura”, ha manifestado Quesada. “Trabajamos continuamente para mejorar la eficiencia y la calidad de las competencias municipales y, al mismo tiempo, reivindicamos y reclamamos a las administraciones superiores que hagan lo mismo con sus competencias”, destacó.

Asistentes al acto. / Daniel Tortajada

A esto se le sumó otro de los mensajes de la tarde, que fueron dejando en el vídeo tanto expertos del sector como el alcalde, Darío Moreno, y la edil de Agricultura, Ana María Quesada: Sagunt es un municipio ideal para cultivar por sus condiciones intrínsecas, con agua de riego garantizada tanto del río como de pozos subterráneos, con un sector modernizado y dotado de riego por goteo desde hace años, abierto a jóvenes agricultores que quieran empezar con una pequeña parcela y donde el ayuntamiento está dispuesto a tenderles la mano en el proceso.