La lucha "por la dignidad de la escuela pública" continúa en Morvedre

La lucha "por la dignidad de la escuela pública" continúa en el Camp de Morvedre, como ha quedado patente en centros como el IES La Vall de Segó y el CRA Benavites-Quart de les Valls, con las concentraciones realizadas a la hora del patio que han vuelto a poner de relieve las demandas que llevaron a la huelga en la enseñanza la pasada primavera y a suspenderla en verano, pero no a desconvocarla.

En estos centros se ha leído un manifiesto de la Plataforma en defensa de l'ensenyament públic donde se ha reafirmado una vieja reclamación: "Que el alumnado pueda aprender en centros dignos, seguros, accesibles y adaptados a las necesidades educativas del siglo XXI. No pedimos privilegios; exigimos que se garantice un derecho fundamental".

También se ha animado a participar este sábado en la manifestación prevista en València para lograr una protesta masiva. En ella, se retomarán las reivindicaciones que se arrastran de la huelga educativa y que continúan demandando los sindicatos STEPV, CC OO y UGT: Mayores inversiones en educación pública, como la bajada de ratios, mejoras salariales y "condiciones laborales dignas para el profesorado, recursos suficientes para atender las necesidades del alumnado y la derogación de la ley de libertad educativa".

Profesorado del CRA Benavites-Quart de les Valls, con camisetas reivindicativas. / Levante-EMV

"Queremos centros climatizados, compromisos y no parches. Las infraestructuras educativas no pueden depender de intereses políticos ni convertirse en objeto de confrontación. La educación tiene que ser una prioridad compartida y las administraciones tienen la responsabilidad de garantizar que todos los niños y niñas estudian en igualdad de condiciones, vivan donde vivan", afirmaban.

"Inseguridad intolerable"

No han faltado referencias a la introducción de los artículos 155 y 156 en la normativa educativa valenciana que, según afirman, "abre una puerta que la Plataforma no permitirá que se convierta en una herramienta de control ideológico, intimidación o persecución del profesorado". A su juicio: "Hablar de «neutralidad ideológica» y «adoctrinamiento» sin delimitar con precisión que significan estos conceptos genera una inseguridad intolerable en los centros educativos".

También rechazan que educar en igualdad sea considerado adoctrinamiento. "No aceptaremos que hablar de derechos humanos, diversidad, memoria democrática, emergencia climática o justicia social pongo el profesorado bajo sospecha. No aceptaremos que las familias, los equipos directivos o la Inspección Educativa sean utilizados para construir mecanismos de vigilancia ideológica dentro de los centros. Defenderemos y lucharemos por la escuela pública Más inversión, más dignidad, más valenciano", concluían.