Piden explicaciones a Sagunt por su "hipoteca a las futuras corporaciones" con el alumbrado

"No vamos a dar un cheque en blanco a un contrato de esta magnitud". Así valoran desde el PP de Sagunt la información adelanta por Levante-EMV sobre los planes del ayuntamiento para ceder la gestión integral del alumbrado público, los semáforos y los servicios vinculados a la Smart City a cambio de una renovación total de las luminarias, valorada en cerca de 5 millones de euros. Otras cifras que se barajan para este contrato son el presupuesto global de 26,8 millones de euros y la duración de 15 años.

Además de pedir explicaciones en la comisión municipal de Hacienda, la concejala popular, Sara Cañada, señala que "estamos hablando de un compromiso que hipotecaría la gestión de futuras corporaciones durante tres mandatos. Lo mínimo exigible es transparencia, información y que los grupos conozcamos las condiciones antes de que el expediente avance". Además de preguntar por los servicios específicos del contrato, las inversiones y el coste real para las arcas municipales, el PP considera "especialmente relevante aclarar qué se pretende renovar y cuál es la situación real de las infraestructuras".

Nuevas inversiones

Y es que, según recuerda Cañada, el ayuntamiento "ya ha acometido actuaciones de modernización tanto de la red semafórica como del alumbrado, así que hay que poner las cosas en contexto. Sagunto no parte de cero y algunas de las actuaciones que ahora se presentan como una gran transformación del servicio ya se hicieron". En este sentido, considera necesario conocer qué parte de los 26,8 millones de euros se corresponde a nuevas inversiones y al mantenimiento ordinario del servicio. "¿Cuántas farolas se van a sustituir, cuántos elementos de la red semafórica se van a renovar y qué actuaciones concretas se contemplan dentro del apartado de Smart City?", se pregunta.

Más dudas que suscita este proyecto entre los populares tienen relación con lo que "se ha hecho y no se ha hecho en materia de alumbrado y eficiencia energética en los últimos ocho años de gobiernos socialistas, porque no se puede pretender ahora comprometer al ayuntamiento durante más de tres mandatos, sin antes explicar con claridad el problema que se quiere solucionar", según Cañada.

Posibles alternativas

Antes de "atarse" durante este tiempo a un contrato millonario, que "no sabemos si incluye IVA, revisiones de precios y posibles modificaciones o prórrogas", la concejala del PP en Sagunt reitera que "queremos conocer las alternativas que se han estudiado, como la gestión directa, la contratación por separado de los servicios o una duración diferente". Cañada también reclama las previsiones de ahorro energético y económico que se contemplan con esta fórmula.

Mecanismos de control

Un último bloque de exigencias se centra en conocer los mecanismos de control que tendrá el ayuntamiento sobre la empresa adjudicataria, qué indicadores de calidad se establecerán y qué penalizaciones se podrán aplicar en caso de incumplimiento. "Nuestra obligación como oposición es fiscalizar cada euro público y, especialmente, aquellos contratos que condicionarán la gestión municipal durante tantos años. Queremos toda la información encima de la mesa antes de que se tome ninguna decisión", concluye Sara Cañada.