Reflexiva, emotiva y reivindicativa vuelta al cole en Quart de les Valls y Benavites

Reflexiva, emotiva y reivindicativa. Así fue la vuelta al cole que prepararon los docentes del colegio rural agrupado (CRA) de Quart de les Valls y Benavites, dos centros públicos que llevan años a la espera de unas nuevas instalaciones.

Para empezar esta nueva etapa "de una manera diferente", colocó unas plantas en un círculo, una por cada clase. Su elección no era casual, sino que eran de especies estudiadas por la NASA "por su capacidad de contribuir a crear entornos más verdes y agradables". Aún así, han sido escogidas "por lo que representan".

Como explicaron en el manifiesto leído ante alumnos y familiares, bajo el título "Pensa en Verd", "una planta no crece simplemente porque la ponemos en un test. Necesita tierra. Necesita agua. Necesita luz. Necesita tiempo. Necesita espacio. Y necesita que alguien la cuide. Con los niños y las niñas pasa exactamente lo mismo. No todos crecen al mismo ritmo. No todos necesitan la misma cantidad de agua. Algunos buscan el sol y otros necesitan un poquito de sombra. Habrá días en que veremos crecer una hoja nueva y otras en que parecerá que no pasa nada. Pero estará pasando. Por eso, el lema que nos acompañará durante este curso es Pensa en Verd", han explicado.

Plantas dedicadas a cada curso. / Levante-EMV

"Pensar en verde es cuidar nuestro planeta, reducir, reutilizar, reciclar y entender que la Tierra no es nuestra, sino que nos la han dejado durante un tiempo. Pero pensar en verde es mucho más que esto. Es cuidar nuestro pueblo y nuestro territorio. Es mirar el que tenemos al lado y aprender a estimarlo. Es entender que somos una escuela, en dos aularios y dos pueblos, pero una única comunidad educativa. Pensar en verde es cooperar en lugar de competir. Es ayudar quien lo necesita. Es entender que ser diferente no significa ser menos. Es atreverse a preguntar. Es equivocarse y volverlo a intentar. Es escuchar. Es cuidar. Es plantar hoy cosas que quizás nosotros no llegaremos a ver crecer. Y también es defender la escuela pública. Porque, igual que una planta necesita agua, luz y tierra para crecer, una escuela necesita recursos y personas", apuntaron.

Un momento de la lectura dle manifesto. / Levante-EMV

Con vocación de "no esconder una realidad que también forma parte de nuestro primer día", resaltaron que las puertas del centro se abren "con toda la ilusión del mundo, pero con necesidades de Pedagogía Terapéutica todavía sin cubrir y sin una maestra que se encuentra de baja por maternidad y sin que su sustitución haya sido cubierta, a pesar de haber comunicado la situación durante el mes de agosto".

"Lo decimos hoy porque reivindicar también es educar", remarcaron. "Porque detrás de una plaza que falta no hay un número. Hay niños y niñas. Hay necesidades. Hay familias. Hay compañeros y compañeras asumiendo aquello que no los corresponde. Y hay un derecho tan sencillo como importante: que cada niño y cada niña tenga los recursos que necesita para aprender, crecer y ser acompañado. Nosotros continuaremos reclamándolos. Con firmeza. Pero también continuaremos haciendo aquello que sabemos hacer: abrir cada mañana la puerta y dar lo mejor de nosotros mismos", concluyeron antes de dar paso a la presentación de todo el equipo.

En Quart, la lectura se realizó ante los barracones colocados hace ya tres cursos; unas instalaciones presentadas entonces como solución provisional mientras se hace el nuevo colegio, un edificio cuya construcción ya ha sacado a concurso el consistorio y que en Benavites también se prevé hacer nuevo con un presupuesto que ronda los 2.300.000 euros, según un proyecto ya aprobado por el ayuntamiento.