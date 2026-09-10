Sagunt promoverá la igualdad en sus fiestas tras el polémico cartel de una peña

Casi un mes después de que estallara la polémica, el Ayuntamiento de Sagunt ha adoptado un acuerdo respecto al denigrante cartel exhibido por una peña en el recinto taurino de las fiestas patronales donde se veía, a todo color, el logo que la entidad lleva utilizando desde hace dos décadas: El dibujo de una mujer sometida sexualmente por un toro.

A raíz de que la Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre condenara el hecho y reclamara medidas el pasado agosto, el compromiso municipal se adoptó públicamente en el último pleno a propuesta de Esquerra Unida-Unides Podem. Además, su moción propició que el alcalde, Darío Moreno, rompiera su silencio respecto a las acciones impulsadas por el consistorio después de recibir una denuncia anónima sobre la presencia del cartel pero descubrir luego que el logo de la peña estaba desde hacía más de dos décadas en todo tipo de soportes, como camisetas y mochilas.

El acuerdo apuesta por promover la igualdad en estas fiestas mediante la creación de una mesa de trabajo en colaboración con la Federación de Peñas de Sagunt, el movimiento feminista local y el personal técnico del departamento municipal de Igualdad.

La intención es que en ella se redacte "un protocolo municipal vinculante para unas fiestas libres de machismo" que regule el uso del espacio público y la simbología festiva, además de establecer "un procedimiento de alerta rápida para la retirada inmediata de imágenes vejatorias, la coordinación de la cual recaerá en la Policía Local y los servicios de inspección festiva para garantizar la eficacia ejecutiva".

También se acordó establecer una cláusula de "tolerancia cero" con la discriminación y el ofrecer "a las asociaciones y entidades beneficiarias de subvenciones públicas municipales" un programa anual de formación en perspectiva de género, coordinado por el Área de Igualdad en colaboración con la Red Valenciana de Igualdad e impartido por profesionales especializados.

Además, se reafirmó el compromiso municipal "con el uso de lenguaje inclusivo e imágenes no estereotipadas en toda su actividad oficial" y acordó instar a las asociaciones y entidades que reciben subvenciones públicas municipales a adoptar estos mismos criterios.

Cartel difuminado exhibido en el recinto taurino. / Levante-EMV

Llamada a la "autocrítica"

Durante su intervención, el edil de EU-Unides Podem, Roberto Rovira, defendió la propuesta para "avanzar hacia unas fiestas donde todos se puedan sentir representados" e instó a la autocrítica a los partidos políticos. Pese a estar en el gobierno local junto al PSPV-PSOE reiteró sus críticas a la reacción del alcalde y edil de Igualdad, al considerar que tras la denuncia anónima recibida en el ayuntamiento, no hubo una actuación suficientemente "clara, coordinada y eficaz".

La portavoz de Compromís, Maria Josep Picó, quiso poner en valor "la denuncia y la valentía" de la Coordinadora Feminista de la comarca para después lamentar que el alcalde "no saliera en primer lugar a dar la cara" al estallar la polémica. También propuso sin éxito una enmienda para implicar en la mesa no únicamente a las peñas, sino a todos los colectivos que organizan festividades en la ciudad, "reciban o no subvenciones, tengan o no reconocimiento, pero especialmente las que tengan un reconocimiento de interés turístico", dijo en una clara referencia a la cofradía que organiza la Semana Santa desde hace más de 500 años; una última entidad que acabó denunciada ante el Ministerio de Igualdad y en el foco mediático a nivel nacional tras su reciente y última negativa a la entrada de mujeres.

El edil de Vox, José Tomás Serrano, censuró la falta de coordinación de Rovira con la Federación de Peñas al asegurar que su presidente solicitó a EUPV-UP que les pusiera en contacto con la Coordinadora Feminista pero, según afirmó: "Estaba esperando una llamada que todavía no ha recibido". Serrano aprovechó los lamentos de la portavoz de Compromís de que lo ocurrido había desprestigiado la imagen del municipio para decir que quienes habían hecho esto habían sido los propios partidos políticos, al convertir el asunto en "carnaza" y favorecer, según su versión, que la controversia se expandiera

Tras ello, mostró un dibujo similar al del polémico cartel, solo que en esta ocasión, había un hombre y una mujer desnudos siendo agredidos sexualmente por un toro, preguntándose si en ese caso habría algún problema y concluyendo que todo era "ridículo".

La llamativa imagen que dejó José Tomás Serrano en el último pleno. / Ayuntamiento de Sagunt

También analizó en detalle el contenido literal de la moción y espetó a EU-Unides Podem: "Bajo la apariencia de defender la igualdad, ustedes pretenden crear en Sagunt una policía de la moral", aseguró Serrano, acusándoles de intentar implantar "un chantaje a las asociaciones" y "un sistema dictatorial" al abogar por crear un protocolo "vinculante que regule la simbología festiva" y que la Policía Local pueda retirar de manera inmediata una simbología vejatoria; un aspecto en el que apuntó a un posible problema jurídico.

El portavoz del Partido Popular (PP), Ximo Catalán, solo lamentó la falta de comunicación de EUPV-UP con las federaciones de peñas antes de formular la moción "para que ellas pudiesen expresarse y decir (en el caso del Port), que ya tienen un plan de igualdad o que ya estamos trabajando en eso'", dijo en relación a Sagunt. "Son gente que organiza las fiestas por amor al arte, a la que hay que tener en cuenta", añadió, remarcando que "el sentir de ambas, al leer la redacción, es como que ellas no están haciendo nada", dijo animando a tener en cuenta a los colectivos implicados antes de plantear cuestiones que les afecten.

El alcalde rompe su silencio

El alcalde, Darío Moreno, recalcó que la moción de EU "es un ruego, que marca líneas potenciales en las que caminar, pero no establece ningún tipo de obligación jurídica", dijo en referencia a la intervención de Serrano. Respecto a la moción, admitió "no estar al 100 % de acuerdo con los cinco puntos, pero sí con su espíritu", dijo mostrándose partidario de actuar en esta dirección.

El alcalde quiso explicar su actuación ante una controversia que, según dijo, permitió actuar 48 horas antes de que acabaran los actos en el recinto taurino: "Creímos que iba a generar más conflicto quitar todo ese material que esperar a que acaben las peñas y encontrar un punto de acuerdo de cambio de la imagen por algo que sea más respetuoso con la igualdad". A su juicio, no era la solución llevar a la policía y "a porrazos, arrancarles mochilas, camisetas y la lona".

Cerró su intervención negando que haya fiestas y tradiciones "machistas" en el municipio, como deslizó Compromís. "Me vais a perdonar, pero las fiestas y nuestras tradiciones son un fiel reflejo de la sociedad que somos. Nuestra sociedad sigue siendo machista y sigue habiendo gente machista dentro de los partidos políticos, en el Partido Socialista el primero, todos nos tenemos que hacer revisiones. Esto no es solo algo de las fiestas y tradiciones".

Una de las votaciones, en el último pleno. / Ayuntamiento de Sagunt

Por último, Rovira (EU-UP), definió la intervención de Vox como "desagradable" y reprochó a Serrano un tono "paternalista sobre la mujer". El portavoz de EUPV-UP defendió la existencia de una comunicación con las peñas y los colectivos feministas, asegurando que fue el propio Ricardo Melià, presidente de la Federación de Peñas de Sagunt, quien defendió que estos últimos se integraran en la mesa de trabajo. A continuación, puntualizó que el protocolo sería redactado por las técnicas de Igualdad y volvió a afear a Vox la foto que se hicieron algunos de sus dirigentes con miembros de la peña mostrando sus camisetas con el polémico logo. Además, insistió en pedir autocrítica, especialmente a los partidos que han gobernado la ciudad, y dejó claro que el cartel "lleva muchos años" en los que, por ejemplo, "Compromís ha estado a cargo de las fiestas patronales en algún momento".

Dos votos en contra

La moción finalmente fue aprobada con 18 votos a favor, 2 votos en contra por parte de Vox y 5 abstenciones por parte del PP. La enmienda de Compomís no se llegó a votar después de que el alcalde la descartara apuntando que la cofradía ya se había pronunciado «de manera soberana» sobre la entrada de mujeres y no veía sentido integrarla en una mesa de trabajo de este tipo.