La bici de alquiler como alternativa: Sagunt estudia implantar este nuevo servicio municipal

El pleno del Ayuntamiento de Sagunt aprobó una moción de Compromís per Sagunt para analizar la posible implantación de un servicio municipal de alquiler de bicicletas en la ciudad. La iniciativa plantea estudiar la viabilidad de este sistema como una alternativa de movilidad sostenible y como complemento a la red de carriles bici existente en el municipio.

La propuesta parte de las características urbanas de Sagunt, con una estructura que conecta principalmente el núcleo histórico y Port de Sagunt, separados por unos cinco kilómetros, además de otros puntos del término municipal. Como explicó su portavoz, María Josep Picó, Compromís considera que estas condiciones hacen de la bicicleta una alternativa ideal para determinados desplazamientos cotidianos y que su uso puede contribuir a reducir la dependencia del vehículo privado, la congestión del tráfico y los problemas de aparcamiento.

Tres medidas para impulsar la movilidad sostenible

La primera medida acordada consiste en realizar un estudio técnico para analizar la implantación de un sistema municipal de alquiler de bicicletas.

La segunda medida plantea solicitar al consistorio la elaboración de un Plan de Divulgación y Educación Ambiental, en el marco de la Agenda Urbana de Sagunt, destinado a promover la movilidad sostenible entre la ciudadanía.

Imagen de archivo de un ciclista circulando por la red ciclopeatonal de Sagunt. / Daniel Tortajada

Por último, en caso de que el estudio determine que el proyecto es viable, la moción plantea que el ayuntamiento analice la posibilidad de solicitar ayudas en materia de movilidad sostenible al IVACE u otros organismos supramunicipales. La iniciativa vincula estas actuaciones con los objetivos de movilidad sostenible recogidos en la Agenda Urbana 2030 de Sagunt y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

Intervenciones

El concejal de VOX, José Tomás Serrano, comenzó indicando una "falta de profundización en el estudio técnico por parte de Picó", que bajo su punto de vista dejaba en "manos de técnicos del ayuntamiento". Para Serrano, la propuesta no era muy interesante, según él, "ni uno de los servicios de bicicletas es rentable y son objetos de vandalismo", dijo aludiendo al espacio que ocuparía el aparcamiento en la acera. "No es que no queramos que la gente use la bici, pero debemos velar por otras prioridades que tiene el municipio", zanjó.

El concejal del Área de Diseño Urbano del Partido Socialista (PSPV-PSOE), Ecología e Infraestructuras, Javier Raro, sí vio la propuesta interesante y explicó que en años anteriores se apostó por "pensar primero en mejorar el carril bici". No obstante, agradeció la propuesta de Compromís y confirmó que tendrían la propuesta "encima de la mesa".

Votaciones

La moción propuesta por Compromís fue aprobada con 23 votos a favor y 2 en contra por parte de Vox.