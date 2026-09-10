Las quejas por mosquitos caen en Sagunt un 82% en un año

Sagunt va ganando la batalla contra los mosquitos tras lograr rebajar un 82 % los avisos recibidos respecto al año pasado, registrados por el ayuntamiento entre el 1 de enero y 7 de septiembre de 2026. La cifra exacta de este año es de 68 incidencias, frente a las 385 de 2025 y las 228 de 2024, ambas registradas durante el mismo periodo. Según afirma el ayuntamiento el dato resulta significativo debido a que las incidencias se concentran en los meses de verano.

El dispositivo se ha intensificado además en las zonas de marjal y en las áreas inundables del término municipal, donde se realizan tres visitas semanales a los focos de cría. Los tratamientos se basan principalmente en larvicidas de origen biológico, que actúan de forma selectiva sobre las poblaciones de mosquitos sin afectar a la biodiversidad de los ecosistemas.

"Esfuerzo municipal"

Según explica el departamento de Sanidad, la bajada coincide con el esfuerzo municipal en el plan de vigilancia y control, activo de marzo a octubre. Durante estos meses, los operarios revisan de forma periódica imbornales y zonas urbanas con acumulación de agua para frenar la eclosión de las larvas del mosquito tigre, con una atención especial a las áreas de mayor vegetación y humedad en el centro del verano.

Trabajadores municipales trabajando en la marjal. / Ayuntamiento de Sagunt

A esta estrategia se suma el proyecto de la Conselleria de Agricultura contra el mosquito tigre mediante la Técnica del Insecto Estéril (TIE), al que se acoge Sagunt desde 2024. En la fase actual, todavía en marcha, se prevé la liberación de más de 18.000 machos estériles por semana hasta principios de diciembre en espacios como el Triángulo Umbral, la plaza Cronista Chabret y la plaza de l'Aljub.

Colaboración ciudadana

El concejal de Sanidad, Javier Timón, ha manifestado: “seguiremos llevando a cabo un trabajo constante, adaptado cada año a las circunstancias que van surgiendo y con un control permanente de los principales focos. Aunque son unos buenos datos, hay que tener en cuenta que la climatología tiene un papel determinante, por eso no bajamos la guardia en el caso de que las lluvias y el calor se intensifique”.

“Además, es indispensable la colaboración ciudadana, ya que la mayoría de los focos de cría están en jardines, terrazas y parcelas privadas, por lo que es importante vaciar, tapar o renovar las superficies de agua donde pueden proliferar los mosquitos”, ha recordado el concejal.

Desde el departamento de Sanidad del consistorio se recuerda que la población puede comunicar la detección de la presencia anómala de mosquitos a través de la dirección de correo electrónico sanidad@aytosagunto.es o de la app municipal. Esta información permite orientar los tratamientos de forma más precisa y eficaz en las zonas más afectadas.