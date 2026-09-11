Arranca un mes lleno de arte y solidaridad por el Alzhéimer en Sagunt
El primer acto organizado por la asociación Afacam tendrá lugar esta misma tarde
La Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad de Alzhéimer y otras demencias del Camp de Morvedre (AFACAM) inicia un mes con diversas citas relacionadas, específicamente, con el arte y la reivindicación del Alzheimer. La primera cita será con el arte, esta misma tarde, a las 19 horas. Será entonces cuando la organización inaugurará en la Casa Capellà Pallarés de Sagunt, con la colaboración con la Fundación Bancaja, la segunda edición de nuestra exposición 'Somos historia del Arte 2.0' con una gran cantidad de obras, exactamente 84, por parte de nuestros usuarios y usuarias.
Actos por una lucha común
La segunda buscará atraer el máximo de personas a través de una cena solidaria, el próximo viernes 18 de septiembre a las 21.30 horas en el Mirador de Sagunt. El objetivo de este acto será la recaudación de fondos para poder mejorar los servicios de apoyo, atención y terapias que la asociación ofrece a los enfermos y enfermas por Alzheimer.
AFACAM pondrá punto y final a este mes con la celebración del Día Mundial del Alzheimer, el lunes 21 de septiembre a las 11 horas en sus instalaciones, donde procederán a leer el manifiesto 'El NO ya no es respuesta' junto a la tradicional globotà y almuerzo.
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