Benavites explora sus oportunidades turísticas desde la participación

Benavites busca hacerse un hueco como municipio turístico y convertir este sector en otro de los motores de su economía local. Para ello ha iniciado un proceso de diagnóstico que le llevará a explorar en sus recursos y atractivos y utilizarlos como polo de atracción de turistas y visitantes. Para esta iniciativa, que arrancará el próximo martes 15 de septiembre, el ayuntamiento considera que es necesario dinamizar el Consejo de Asociaciones, que será pieza clave para definir una hoja de ruta, como paso previo a un estudio en profundidad sobre la actividad turística en su territorio.

Vistas de Benavites / Daniel Tortajada

Proyecto participativo

Se trata de un proyecto de participación ciudadana orientado a consolidar el Consejo de Asociaciones, que será el motor de la iniciativa, y a elaborar este diagnóstico, que cuenta con una subvención de 6.000 euros concedida por la Diputación de València, el apoyo de la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana y la colaboración de Sequoia Pro.

El proyecto se iniciará con la creación de un Grupo Motor, compuesto por una amplia representación del tejido social y asociativo de Benavites, encargado de coordinar las diferentes actuaciones. Además, de manera transversal, se desplegará una estrategia de comunicación para informar a la ciudadanía sobre la evolución del proyecto, fomentar la participación en las diferentes fases del proceso y dar visibilidad al trabajo desarrollado por el Consejo de Asociaciones, tal y como explican desde el consistorio.

Cartel de la campaña / Ayuntamiento de Benavites

Dinamización

Pese a que una de las líneas principales de actuación será la dinamización del Consejo de Asociaciones, paralelamente, se desarrollará un diagnóstico participativo sobre la actividad turística de Benavites, un proceso que permitirá recoger las aportaciones de la ciudadanía, las asociaciones y otros agentes implicados para identificar las oportunidades del municipio en este ámbito. Una primera fase para la que se ha convocado a la ciudadanía a las 9.30 horas en el Casino, bajo el lema "Construïm el turisme que volem!

El proyecto culminará con la redacción del informe anual del Consejo de Asociaciones y el informe de diagnóstico, que recogerá las conclusiones del proceso participativo y será presentado en una jornada abierta a la ciudadanía.

Buen momento

Esta idea surge en un buen momento para la localidad, en el que son relevantes las inyecciones económicas que se reciben para poner en valor algunos de los bienes patrimoniales de mayor importancia como es el caso de la iglesia de Benicalaf, uno de los principales baluartes del municipio, junto a la Torre del s.XV, declarada Monumento Histórico Artístico en 1981.

Una de las zonas donde se va a actuar en al iglesia / Daniel Tortajada

En cuanto al templo, la última subvención recibida es de 50.000 euros. Con ella pondrá en marcha una segunda fase de intervención, con la que se dará continuidad a las operaciones de restauración de la fachada principal, interior del presbiterio y cubierta ya acometidas, tan necesaria.