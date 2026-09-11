Gilet lleva tres años sin soluciones a la fallida climatización del nuevo colegio

Tres años sin una climatización en condiciones. Desde que el CEIP Serra Calderona de Gilet abrió sus puertas el pasado 16 de septiembre de 2023, todo han sido problemas con esta instalación. Una coyuntura que ha llevado al ayuntamiento a reclamar a la empresa constructora del edificio escolar la reparación del sistema de refrigeración y calefacción del centro en innumerables ocasiones, "sin que hasta la fecha se haya obtenido una respuesta suficientemente clara ni se hayan solucionado de manera efectiva todas las deficiencias existentes", decía el alcalde, Salva Costa, quien añadía que "el problema, lejos de resolverse empeora", hasta el punto que el funcionamiento de la climatización se reduce actualmente sola a varias salas de profesores, añadía. "En estos momentos, la situación reviste todavía mayor gravedad, ya que las aulas de Educación Infantil, las aulas de Educación Primaria y el comedor escolar se encuentran sin climatización. Esta circunstancia es especialmente preocupante teniendo en cuenta las elevadas temperaturas que se están registrando, lo que afecta directamente al bienestar del alumnado y del personal docente y no docente, además de dificultar el normal desarrollo de la actividad educativa y del servicio de comedor". Así lo ha hecho saber el presidente de la corporación a la dirección general de Educación, en distintos correos.

Vista del centro con los aparatos de aire acondicionado- / Daniel Tortajada

Situación preocupante

Aunque la última reunión mantenida en conselleria a este respecto se celebró el pasado mes de marzo y al día siguiente la constructora se presentaba en el centro, lo cierto es que las deficiencias en la climatización se mantienen y son pocas o ninguna la solución que se ha dado hasta llegar a una situación que el propio alcalde tacha de "insostenible". Y es que este mismo miércoles, el ayuntamiento enviaba otra misiva a la dirección general en la que le adjuntaba una foto de las temperaturas que registraban algunas clases de sexto de Primaria, donde los termómetros llegaban a marcar los 33 grados. "Desde el ayuntamiento consideramos que una instalación de climatización de un centro educativo debe encontrarse en perfectas condiciones de funcionamiento desde su puesta en servicio, y entendemos que no resulta razonable que, transcurrido un periodo considerable desde la ejecución de las obras, continúen existiendo problemas que afectan a una instalación tan esencial", afirmaban.

A este problema, que supone un perjuicio al funcionamiento normal del centro, se suma otro, la garantía. Desde la administración local aseguran que el periodo de garantía de la construcción del centro es de tres años y está a punto de expirar, lo que les lleva a solicitar con mayor urgencia la reparación del sistema de climatización, ya que de producirse este hecho existe el riego de que la reparación corra a cargo del propio consistorio. Por eso, solicitan desde el Ayuntamiento de Gilet a la Dirección General que se tenga por trasladada formalmente la queja y preocupación de la administración local respecto de las deficiencias y reparaciones que continúan pendientes de resolver en el CEIP Serra Calderona. Pero además, piden "que se requiera a la empresa constructora para que, con carácter urgente, proceda a revisar y solucionar de manera definitiva las incidencias existentes en la instalación de climatización".

El alcalde muestra el colegio a la corporación antes de inaugurarlo / Daniel Tortajada

Medidas

También reclaman que se adopten las medidas necesarias para conseguir la puesta en funcionamiento inmediata y correcta de la climatización de las aulas de Educación Infantil, Educación Primaria y del comedor escolar y que se establezca un calendario concreto de actuaciones y reparación, informando al Ayuntamiento de Gilet de los plazos previstos para la solución de las incidencias. Además de que la Dirección General realice un seguimiento directo de las actuaciones, "dada la reiteración de las incidencias y la ausencia de soluciones definitivas hasta la fecha", anotan en su escrito el consistorio.