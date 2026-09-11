"El Puerto de Hierro": Así es la nueva carrera ciclista que recorrerá el corazón industrial de Sagunt

Una nueva carrera ciclista recorrerá este domingo, 13 de septiembre, el corazón industrial de Sagunt. Bajo el nombre 'El Puerto de Hierro', la cita contará con un circuito de 60 kilómetros en total que pasará por Parc Sagunt I y II junto a la futura gigafactoría y otros polígonos, como Ingruinsa, Siderúrgico, Camí a la Mar.

La Peña Ciclista Porteña, organizadora de la cita, dará el pistoletazo de salida a la prueba a las 10 horas desde el Horno Alto número 2 de Port de Sagunt hasta la altura del puente de Fertiberia.

Agradecimientos e "intención de que se repita año tras año"

El alcalde, Darío Moreno, y el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón, junto al presidente de la Peña Ciclista Porteña, Manuel González; el vicepresidente de la peña, Juan García y el corredor del equipo Inlet, Juan Pablo Edo, han presentado el evento.

Moreno agradeció a la Peña Ciclista Porteña la iniciativa y el trabajo realizado para organizar una prueba propia, destacando que "todo eso también ayuda a que este tipo de pruebas se puedan consolidar en el tiempo y a que la ciudadanía las vea como propias". Asimismo, ha puesto en valor la vinculación de la carrera con la historia del municipio y ha animado a la ciudadanía a conocerla y disfrutarla "como una fiesta del deporte".

Recepción del ayuntamiento a los organizadores. / Ayuntamiento de Sagunt

Timón también ha dado la enhorabuena a la Peña Ciclista Porteña por una prueba que "ya nace con vocación de que permanezca en el tiempo". Timón ha destacado que supone "dar un paso más" en la promoción del ciclismo y ha puesto en valor la histórica vinculación de la ciudad con este deporte, además de agradecer la colaboración de todas las personas y entidades implicadas.

El presidente de la Peña Ciclista Porteña ha mostrado su satisfacción por celebrar una prueba deportiva de esta magnitud en el municipio y ha destacado que la intención es que "esto se repita año tras año". González concluyó con que el recorrido por los polígonos "es un reflejo de esa identidad" de Port de Sagunt y ha agradecido la colaboración del ayuntamiento, patrocinadores, Policía Local y, especialmente, de los cerca de 50 voluntarios y voluntarias que harán posible la carrera.

La prueba, con la capacidad máxima en esta primera edición de 200 inscripciones, contará con participantes de distintas categorías masculinas y femeninas: Junior, Sub23, Master 30, Master 40, Master 50, Master 60, Elite y Paraciclismo. Al finalizar la carrera se entregarán trofeos a los primeros clasificados de cada una de ellas.