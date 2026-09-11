Pequeño sobresalto en Sagunt en el arranque de las fiestas a la patrona

Sagunt arrancó este jueves las celebraciones en honor a la Virgen del Buen Suceso, la patrona de la población. Lo hizo con el traslado de la imagen desde la iglesia del Buen Suceso hasta la del Salvador para allí dar comienzo a una novena. La también llamada «l’apareguda», al ser encontrada hace más de 400 años en aguas del Grau Vell, fue llevada por la Mayoralía de la Sang 2027 a ritmo de 'doçaina i tabal' de Germans Caballer y acompañada por los fieles.

La marcha incluyó un sobresalto en plena calle Camí Reial, cuando una pelota de fútbol de cuero cayó de repente desde una considerable altura desde un balcón si bien, por suerte, no llegó a golpear a nadie ni a provocar ningún daño.

Un instante del traslado. / Mónica Arribas

Tras unos días en el Raval, la imagen también visitará el resto de parroquias. Así, este sábado será conducida a la iglesia de Santa María y el martes que viene, al convento de las Servitas.

Será ese fin de semana cuando tengan lugar los principales actos: La ofrenda prevista para el sábado, día 18, que saldrá desde la iglesia del Buen Suceso a las 19 horas y la procesión, que comenzará el domingo por la tarde en el mismo horario, después de una jornada que incluirá también una misa mayor a las 11 horas, tras el traslado de la Virgen desde el convento de las Servitas hasta la iglesia a la que da nombre.