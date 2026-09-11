La regularización de migrantes ya deja cifras laborales históricas en Sagunt

La reciente regularización extraordinaria de migrantes, que en Sagunt se tradujo en la tramitación de cerca de 1.350 expedientes, ya se deja notar en el mercado laboral de la capital del Camp de Morvedre con algunas cifras históricas y un cambio de tendencia, después de cinco años.

En el primer caso, se trata de la contratación récord de extranjeros durante los meses centrales de este verano, al superar las 1.150. Aunque, siempre según las estadísticas oficiales de julio y agosto, esta evolución al alza ya era perceptible el pasado año, este 2026 ha supuesto un salto cuantitativo al incrementarse un 42 % respecto a 2025 y casi un 88 % en comparación con el ejercicio anterior. Previamente y según la serie histórica inaugurada en 2011, apenas en cinco ocasiones se había superado el medio millar de contrataciones a personas extranjeras.

El impacto global de esta circunstancia en el mercado laboral de Sagunt es más limitado, aunque también se nota, especialmente en los dos últimos años. Y es que los más de 3.100 contratos firmados en julio y agosto tanto este ejercicio como el pasado, suponen un 50 % más que el anterior.

Incremento interanual del paro

Además de esta variable, los datos del desempleo también se han visto sacudidos por el paulatino incremento de la población en Sagunt, acelerada con la reciente regularización de migrantes. El paro registrado en la capital del Camp de Morvedre cerró agosto con 4.059 personas en búsqueda activa de empleo, que no son solo 150 más que el mes anterior, en una tendencia habitual en esta recta final de la campaña de verano, sino que son 40 más que un año antes. Esta subida interanual del desempleo no se registraba en Sagunt desde marzo de 2021, una época todavía bajo los efectos de la covid-19.

Terraza en el paseo marítimo del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

A la hora de valorar estas cifras en el ámbito comarcal, que ofrecen una radiografía muy similar a la de la capital, la Unión General de Trabajadores (UGT) se muestra "prudente", en palabras de su secretaria del Camp de Morvedre, Ana Estellés. "Consideramos relevante el incremento interanual del paro, aunque apenas sea del 1,1 %, porque es un cambio respecto a la tendencia positiva de los años anteriores. Todavía no es alarmante, pero hay que vigilarlo".

En un análisis "más en profundidad", desde UGT precisan que este aumento del desempleo "no afecta a los principales sectores productivos de la comarca, especialmente el industrial, sino que se concentra entre las personas sin actividad económica anterior". Esto indica, según Estellés, que "uno de los retos es que las personas sin vinculación laboral previa puedan incorporarse al mercado laboral". En este objetivo resulta "fundamental reforzar las políticas activas de empleo, la formación y las oportunidades de acceso al mercado laboral para quienes tienen mayores dificultades".

Mujeres

Las mujeres son otro foco del análisis al representar más del 60 % del paro en el Camp de Morvedre, lo que demuestra "que todavía existen importantes desigualdades, que deben abordarse con políticas específicas de igualdad y empleo".

Sobre la "transformación industrial" de Sagunt y la comarca, liderada por la gigafactoría de PowerCo, UGT insiste en que "tiene que traducirse en empleo para nuestra comarca. No queremos únicamente nuevas inversiones o proyectos industriales, sino que generen empleo estable, de calidad y con derechos", insiste Ana Estellés. Frente a esta "oportunidad histórica", la responsable de UGT en el Camp de Morvedre insiste en que "es imprescindible anticiparnos a las necesidades de las nuevas industrias, mediante la formación y la cualificación, para que la población de la comarca esté preparada para ocupar los puestos de trabajo que se van a generar".

Impacto

Desde CC OO también han adelantado para Levante-EMV una valoración de los datos de desempleo de agosto, con el asterisco de que "estábamos esperando a las afiliaciones a la Seguridad Social" para sacar conclusiones. En cualquier caso, según el responsable de Organización, Empleo y Acción Sindical del sindicato en el Camp de Morvedre, José Manuel Muñoz, ya se puede intuir el impacto del proceso de regularización extraordinario de migrantes.

Previsible

"Estas personas suelen ser superjóvenes y con ganas de trabajar, así que la subida del paro era previsible y también esperamos que se refleje en las afiliaciones, lo que confirmaría que la comarca sigue generando empleo", apuntan desde CC OO.