Sagunt inicia la reclamada retirada del arbolado muerto o dañado en dos pinadas cercanas a viviendas

Sagunt ha iniciado la reclamada retirada del arbolado muerto o dañado por efectos de la plaga del tomicus en dos pinadas municipales cercanas a zonas habitadas. Concretamente, la empresa contratada por el ayuntamiento ha empezado estas tareas por el entorno de la montaña de San Cristòfol y, posteriormente, actuará en las laderas del Castillo.

La intervención llega precedida por las reiteradas quejas de la asociación vecinal de Ciutat Vella, que alertó hace tiempo de la peligrosidad ante la presencia de "numerosos árboles muertos" y otros en riesgo de caída. En su caso, señalaron la "falta de gestión" en la zona del Castillo que va desde la entrada hasta la muralla de Santa Anna.

Cuatro semanas para retirarlo todo

La empresa Franber Natura SL es la encargada de estos trabajos por 46.464 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cuatro semanas, respetando las limitaciones derivadas de la campaña de prevención de incendios, trabajando de lunes a jueves.

La actuación, actuación ha empezado, según el ayuntamiento, cuando las condiciones climatológicas lo han permitido, ya que el uso de la maquinaria necesaria suponía un incremento en el riesgo de incendio.

La intervención cubrirá una superficie total de 23,88 hectáreas en tres ámbitos principales: las laderas del Castillo de propiedad municipal y del Ministerio de Economía y el monte de la ermita de San Cristòfol. Además, la madera retirada se va a utilizar para construir márgenes (también conocidos como albarradas) que limitan la erosión del suelo.

Zona de árboles debilitados o muertos. / Ayuntamiento de Sagunt

Los objetivos de esta actuación son: reducir el riesgo de caída de ejemplares muertos, debilitados o en avanzado estado de descomposición; disminuir el reservorio de escolítidos y limitar la propagación de la plaga en la masa forestal; mejorar la seguridad en zonas de elevada afluencia pública, especialmente en entornos próximos a senderos, recorridos recreativos y espacios vinculados al uso cotidiano; reducir la acumulación de combustible vegetal muerto, disminuyendo el riesgo de incendio forestal; mejorar la estructura, estabilidad y resiliencia de la masa de pinar; y preservar la calidad paisajística de entornos de especial valor ambiental, cultural y patrimonial.

Factores del debilitamiento de los árboles

Actualmente, la masa principal presenta signos evidentes de debilitamiento y decaimiento, asociados a diversos factores de estrés, entre ellos la edad de los ejemplares, los períodos prolongados de sequía, la influencia marina y la afección por escolítidos. Asimismo, resulta especialmente relevante la presencia del temido Tomicus destruens, uno de los principales escolítidos asociados a pinares mediterráneos debilitados.

Entre las acciones que se van a llevar a cabo se encuentra la retirada de pies muertos, debilitados o con síntomas compatibles con afección por escolítidos; la gestión de ejemplares ya caídos; la separación de copa, ramas finas y fuste principal para permitir un tratamiento diferenciado de los restos vegetales; o la colocación de cajas nido como medida de apoyo al control biológico mediante avifauna insectívora.