Sagunt pide ampliar el periodo de trabajo de las brigadas estivales de mantenimiento rural

El Ayuntamiento de Sagunt acordó por unanimidad solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, a modificar las condiciones de los Programas de fomento del empleo agrario en zonas rurales deprimidas de manera que las corporaciones locales puedan formalizar contratos con una duración superior a los tres meses, ampliando el período de ejecución de los proyectos para permitir la incorporación del mes de junio. La moción fue llevada al pleno por el el PSPV-PSOE y defendida por su concejala de Agricultura, Ana María Quesada.

De la misma manera, se pide al SEPE que, en la próxima convocatoria o regulación aplicable de estos programas, establezca un calendario de ejecución más flexible que permita a las corporaciones locales distribuir las jornadas de trabajo y de vacaciones teniendo en cuenta los períodos de más calor o mayor riesgo para las personas trabajadoras.

Incremento de la dotación presupuestaria

Finalmente, se insta al Ministerio de Trabajo y Economía Social y al SEPE a incrementar, si fuera necesario, la dotación presupuestaria destinada a estos programas para poder asumir la ampliación del período de contratación sin reducir el número de personas trabajadoras beneficiarias ni el alcance de las actuaciones de mantenimiento rural.

Actualmente, Sagunt cuenta durante los meses de verano con brigadas estivales de mantenimiento rural, que trabajan en la limpieza forestal y la mejora de los caminos agrícolas con el objetivo de facilitar a los medios terrestres la extinción de incendios, la localización y el acceso a los caminos agrícolas y forestales con la finalidad de mejorar la evacuación de personas y materiales si fuera necesario. También se garantiza, con estos trabajos, el acceso a todas las masas forestales, agrícolas y urbanas del entorno rural. Este año, son 59 las personas que están llevando a cabo estas labores, junto con la mejora del estado del cauce del río Palancia para prevenir riesgos hidrológicos.

Votación unánime por parte de los partidos políticos. / Ayuntamiento de Sagunt

La edila afirmó que estos trabajos se pueden desarrollar “gracias a los programas de fomento del empleo agrario en las zonas rurales deprimidas del SEPE, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social”. Actualmente, los contratos tienen una duración máxima de 3 meses y las obras que se realizan deben estar finalizadas el último día de septiembre. Por ello, las brigadas están activas en los meses de julio, agosto y septiembre.

Necesidad de "adaptar el programa a la realidad expuesta"

El término municipal de Sagunt, según se detalla en la parte expositiva de la moción, ocupa “una superficie de 132,43 kilómetros cuadrados”, que serían 132.243 hectáreas. De ellas, 4.193 son terrenos forestales. Esto demuestra el volumen de espacio en el que el consistorio debe actuar y el riesgo real de incendio que hay en el término municipal.

Por ello, según Quesada, “resulta necesario adaptar este programa a la realidad expuesta”, para poder ampliar la zona de actuación y prevenir al máximo el riesgo. Además, añade que es necesario “incorporar la mejora de las condiciones laborales de las personas que realizan los trabajos, con el objetivo de garantizar su seguridad y bienestar”. La ampliación de los contratos más allá de los tres meses, como defiende la moción, ayudaría a alcanzar esta finalidad. Permitir que el programa incluya el mes de junio, “ganamos un mes de trabajo en el que las temperaturas suelen ser más bajas que en julio y agosto”, concluye la concejala.