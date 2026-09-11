El urbanismo táctico de Sagunt funciona a medias

El inicio del curso escolar ha puesto a prueba la solución ideada por el Ayuntamiento de Sagunt para la pacificación del tráfico junto a dos colegios del Port, Mediterráneo y María Inmaculada. Tal y como informó Levante-EMV, la delegación de Movilidad Urbana aplicó el "urbanismo táctico" con el objetivo de eliminar este punto negro y, horas después de su estreno, ya hay las primeras reacciones sobre sus efectos.

La Asociación de Familiares del Alumnado (AFA) del colegio Mediterráneo ha sido la encargada de hacer esta radiografía inicial, en la que reconoce la "valentía" del ayuntamiento en mover ficha, pero lamenta que "el atrevimiento se haya quedado a medias". Y es que la intervención municipal en la calle Virgen de los Dolores, perpendicular a la avenida Camp de Morvedre, no ha suprimido los bordillos ni ha cerrado por completo el tráfico, sino que ha dejado una vía "compartida, con separadores blandos que las familias rodean, cuando hubiera bastado con mantener el paso de vehículos estrictamente necesario para el giro entre dos calles secundarias".

Peligro eliminado

Desde este punto de vista, en la calle Gómez Ferrer, que es paralela a la avenida Camp de Morvedre y da al colegio María Inmaculada, se ha eliminado el peligro, porque "era necesario", pero esta solución se ha hecho a costa de "desplazar la concentración de personas desde un punto en el que se habían detectado situaciones de riesgo a otro en el que no consta ninguna previsión para la ampliación del espacio peatonal. Se ha resuelto un lado y se ha cargado el otro", insisten desde la AFA, en referencia a la acera por donde el colegio Mediterráneo tiene su acceso principal.

Acera de la avenida Camp de Morvedre en el acceso al colegio Mediteráneo del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Además de justificar la presentación de varios escritos para hacer llegar estas cuestiones al Ayuntamiento de Sagunt, la asociación de familiares detalla que "la anchura total -de esa acera- es 2,88 metros y, en el punto medido, una anchura libre de paso entre el paramento del centro y el alcorque de 1,71 metros, por debajo del mínimo que la normativa exige para un itinerario peatonal accesible". Otro condicionante negativo, que "observamos cada mañana y cada tarde", es el vado reservado para una parada del autobús junto al acceso al colegio, que "se utiliza como aparcamiento en las horas de entrada y de recogida del alumnado".

Normativa

El colectivo de madres y padres pide la ampliación de este espacio peatonal hacia la parte de la calzada que ahora ocupa el vado y reubicar tanto la parada como una isla de contenedores de residuos. "El artículo 20.11 del documento técnico anexo a la Orden TMA/851/2021 contempla expresamente esta solución", apuntan desde la AFA del colegio Mediterráneo. La asociación reivindica celeridad en la aplicación de esta medida, ya que "si no se produce durante este otoño, difícilmente entrará en el presupuesto de 2027 y su ejecución se iría a 2028".

Satisfacción

Estas voces insisten en que "la peatonalización parcial de una calle nos da la satisfacción de que el alumnado pueda ir a pie a dos colegios del Port de Sagunt con más tranquilidad y demuestra que -el ayuntamiento- entiende el problema. Solo pedimos que la parte que falta no espere dos cursos".