Algimia d'Alfara proyecta tres obras de envergadura para antes de final de año

Algímia d'Alfara pondrá en marcha antes de que acabe el año tres proyectos de envergadura para la localidad. Una inversión que ha requerido de una modificación de crédito cercana al medio millón de euros para el desarrollo de nuevas iniciativas. Pero además, esta cantidad servirá para implementar de presupuesto otros proyectos ya con consignación y que el gobierno contempla para 2026.

En inversión se anotan 338.000 euros que se destinarán a la construcción de un aparcamiento, el área recreativa de Lluís Vives junto a la que se alzará un centro multiusos y a la Casa de la Música. En cuanto al primero de los proyectos, cuenta con una partida de 120.000 euros, que permitirá habilitar un parking en una parcela de 5.000 metros cuadrados que ha adquirido el ayuntamiento. Este espacio, que espera albergar a 200 vehículos, está situado en la entrada de la localidad, al final de la calle Cervantes.

El objetivo de esta iniciativa es "pacificar el tráfico y oxigenar el casco urbano", avanzaba a Levante-EMV, el alcalde Ernest Buralla.

El alcalde muestra la parcela donde se ubicará el aparcamiento / LEVANTE-EMV

Espacio cultural

La segunda de las iniciativas es lo que ya se conoce como el Jardín Lluís Vives, una área recreativa sobre una parcela de 1.000 metros cuadrados con juegos infantiles de madera, mobiliario urbano como sillas y mesas, una pérgola para obtener zonas de sombra, una fuente y distintas zonas verdes, una actuación a la que se van a destinar 100.000 euros de fondos propios mediante esta modificación de crédito procedente del remanente de tesorería. Junto a este se levantará un edificio polivalente de 400 metros cuadrados, de una sola planta y de cuatro metros de altura, que albergará una sala multiusos donde poder llevar a cabo todo tipo de actividad, además de baños para los usuarios.

El tercero de los proyectos es la "Casa de la Música" en la que se convertirá el local polivalente junto al auditorio. Con una inversión de 117.000 euros se habilitarán tres aulas de estudio de 25 metros cuadrados cada una, tanto para la escuela de música, el coro u otras entidades que lo necesiten para llevar a cabo actividades como charlas, talleres, etc. A esto se sumará el acondicionamiento de una aula multiusos de 120 metros cuadrados para actividades de mayor envergadura.

Zona donde se ubicará el nuevo centro polivalente y el jardín / LEVANTE-EMV

Mientras el aparcamiento espera licitarse en breve, algo mas tardarán las otras iniciativas, ya que la intención es que primero se acomete el centro polivalente de 400 metros cuadrados junto al jardín, que depende del visto bueno de la diputación al proyecto, paso previo para su financiación , que correrá a cargo de la institución provincial, a través de una subvención de 750.000 euros. Tras el comienzo del centro, lo hará el jardín y en último lugar la Casa de la música. "No podemos dejar a Algímia sin un local para realizar actividades, de ahí que la planificación sea importante", comentaba el alcalde. Sin embargo, las previsiones es que las obras comiencen a últimos de año.

Suplemento de crédito

La modificación de crédito también servirá para implementar otras partidas con el objetivo de ejecutarlas cuanto antes. Más de 30.000 euros para Cultura y fiestas, el mantenimiento de instalaciones deportivas y la actualización de la Relación de Puestos de trabajo (RTP).