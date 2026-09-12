Basura y excrementos en unos campos de Sagunt desesperan a sus propietarios

Llenos de excrementos, botellas, bolsas, papeles, espacios convertidos en "un basurero del que emana un olor insoportable". Así describen varios agricultores la situación que presentan sus campos ubicados al lado de la Casa Nueva de Sagunt, un refugio para migrantes que exige de mejores instalaciones y servicios para atender las necesidades de todas las personas que viven en él y que, en algunas épocas del año, se acercan a un centenar. "Son precisamente estas carencias, en la mayor parte de los casos, las que les llevan a usar las propiedades colindantes como aseos y vertederos de basura", comentaban los afectados a Levante-EMV.

Estos propietarios están hartos de denunciar estos hechos antes las distintas administraciones. "Hemos ido al ayuntamiento, a la conselleria y no se hace nada al respecto"; una impotencia que, según dicen, les ha llevado plantearse acudir al Síndic de Greuges, como adelantaban a este diario. "Entrar en algunos campos se hace cuesta arriba, pero sobre todo en temporada alta donde los trabajadores no pueden ni arrastrar los capazos para coger la naranja ante la cantidad de excrementos que hay, a lo que se añade un olor que no se puede aguantar". Lo mismo ocurre cuando van a realizar tratamientos y lo peor de todo es que "estamos sometidos a inspecciones por no tener los campos en condiciones, lo que acabará posiblemente en sanciones", explicaba uno de los propietarios.

Uno de los campos con excrementos y basura / LEVANTE-EMV

Temor a perjudicar

Pese a las continuas conversaciones que aseguran haber mantenido con la asociación Casa Nueva y la "buena voluntad que hay por parte del colectivo de migrantes de poner solución, esta sigue sin llegar y es que cada cierto tiempo, los migrantes cambian; no son los mismos y todo vuelve a empezar", contaban disgustados otros dos agricultores. "Nosotros solo queremos que se nos dé una salida, sin que esta implique un perjuicio para estas personas que vienen a Sagunt con la intención de trabajar y mejorar sus vidas. Hay muy buena relación con la asociación y no queremos perjudicarles en nada, pero las administraciones no pueden mirar hacia otro lado", insistían.

A estas quejas por las condiciones en las que se encuentran los migrantes se sumaba el presidente de ADRA, organización de cooperación internacional que está al frente del albergue, quien señalaba a esa precariedad como la principal causa de la situación que sufren los campos y los agricultores. Juan Carlos Pulleiro adelantaba que los aseos padecen constantes atascos que los hacen inservibles con demasiada frecuencia y que estas personas muchas veces no tienen otra alternativa que ir a los campos colindantes. Esta misma semana se ha procedido a limpiar la fosa séptica, pero "el problema es más de canalizaciones, que están obsoletas y se quedan pequeñas", dice. Precisamente, la organización solicitó en febrero una subvención para poder hacer frente a todas las necesidades que presenta el refugio, tanto en materia de saneamiento como electricidad. "Hay que acometer muchos arreglos y contratar a dos personas que regulen la entrada y salida, así como el tiempo de estancia". Una ayuda a la que se ha comprometido el ayuntamiento, que "ya tarda demasiado" y con la que se pretende "poner solución a todos estos problemas. Vamos por el buen camino", decía el presidente de Adra.

Acciones

La concejala de Servicios Sociales, Nuria Carbó, asegura estar al día de lo que está sucediendo, al igual que la de Agricultura, Ana María Quesada, quien adelantaba a este diario que "estamos en contacto con otros departamentos del ayuntamiento y trabajando conjuntamente".

Carbó no oculta que es un tema que "nos preocupa y mucho". Por eso, afirma, "no hemos dejado de trabajar ni un solo día del año". Aunque reconoce que la instalación necesita mejoras, apunta que es una propiedad privada. No obstante, recuerda que ante las necesidades existentes, "el ayuntamiento ha triplicado por tres las ayudas a la asociación". Pero además, insiste en que "hemos hechos talleres de albañilería y electricidad", con el objetivo de que ellos mismos puedan actuar en este espacio con los conocimientos adquiridos. A estos se suman otros cursos de formación, además de las ayudas que prestan a nivel administrativo y para regular su situación, enumeraba. Por otro lado, afirma que la administración local se hace cargo del mantenimiento, con una persona que se encarga de este, de forma periódica.

La concejala añadía todas las medidas de aseo urbano que se les facilita, como por ejemplo una cuba de agua que recarga todas las semanas y la limpieza de la zona. Sin embargo, no oculta que, cuando están todos, la situación se desborda con solo cuatro baños. A este respecto, Carbó asegura que se ha hablado con ellos sobre este tema para que no vayan a los campos a defecar, ni dejen allí las botellas con agua que utilizan para limpiarse.

Vista de otro de los campos / LEVANTE-EMV

No es suficiente

Sin embargo, los agricultores consideran que "no es suficiente" y piden medidas para poder trabajar sus campos en condiciones y no con la "insalubridad" que presentan algunos; un aspecto del que también ha informado la Guardia Rural de Sagunt, que habla de "alto riesgo de incendio, como de salubridad por el estado precario y falta de limpieza".