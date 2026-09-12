Ocio de pago y gratis en Canet para casi todas las edades

Ya están abiertas las plazas para poder apuntarse a las diferentes extraescolares que ofrece Canet d’en Berenguer en este curso. Las actividades ofertadas son balonmano, fútbol sala, gimnasia rítmica, voleibol y natación, y los y las interesadas tienen hasta el próximo día 20 de septiembre para inscribirse en la web del Ayuntamiento de Canet. Las actividades comenzarán en octubre y se prolongarán hasta mayo. El precio es de 95 euros para los empadronados en la localidad y de 115 euros para los que no lo estén.

El horario de las actividades está establecido de la siguiente manera: el balonmano, se impartirá los lunes y miércoles a las 17:00 horas en el CEIP La Muralla; fútbol sala, los martes y jueves a las 17:00 horas, en la localización mencionada anteriormente; gimnasia rítmica, los lunes y miércoles a las 17:00 horas en el CEIP Les Palmeres; voleibol, los martes y jueves a las 15:45 horas en el Polideportivo Municipal; y natación, los lunes y miércoles a las 15:30 horas en la Piscina Municipal Cubierta. Toda la información está disponible en la piscina municipal.

Imagen archivo de Pere Antoni y el Concejal de Deportes, Ruben Furió, inaugurando la temporada de fútbol. / Ayuntamiento de Canet

Según aseguró el alcalde de Canet, Pere Antoni, “desde el ayuntamiento siempre hemos puesto el acento en promover la vida saludable, y la mejor forma de hacerlo es implicar a los más jóvenes y darles la oportunidad, desde pequeños, de hacer deporte. Además, seguro que tenemos a un Lamine Yamal o a una Alexia Putellas en el pueblo a quienes tenemos que dar su primera oportunidad”.

Más cursos

La localidad no ofrece solamente actividades relacionadas con el deporte. Los más jóvenes también podrán disfrutar de actividades como el ajedrez, robótica o arte creativo. El plazo par apuntarse concluye el próximo 15 de septiembre y está abierto a personas de entre 6 y 15 años. Y, un día más tarde, se cierra el plazo para inscribirse en el Club de Infancia (3 a 5 años), el Club ODS (6 a 8 años) y el Club Vesprades Divertides (9 a 12 años). Las actividades comenzarán en octubre y, a diferencia de las deportivas, serán totalmente gratuitas.

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Las personas mayores también pueden ser partícipes de este curso, apuntándose a dos actividades previstas: gimnasia cognitiva ‘En Moviment’ y Mayores con tecnología. El plazo para inscribirse comenzará el próximo 21 de septiembre.