Un robo compromete más de tres meses la seguridad ambiental del vertedero clausurado de Sagunt

Los sistemas de mantenimiento del vertedero sellado desde hace más de dos décadas en el Pic dels Corbs de Sagunt llevan tres meses sin suministro eléctrico. La mañana del 11 de junio fue cuando se detectó que las puertas de la caseta principal, el cuarto de bombas y el cuadro exterior habían sido forzadas, al tiempo que se habían levantado las arquetas y sustraído todo el cableado interior y exterior, según recoge un informe fechado a mediados de julio. Este documento, redactado por el área técnica de la Entidad Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE), alertaba sobre la necesidad de la "reposición urgente" de esta infraestructura.

Concretamente, faltaban los fusibles, el borne de neutro y la pletina de conexión de la caja general de protección; los interruptores automáticos, los diferenciales y el cableado interior del cuadro general de baja tensión; cerca de 145 metros de cable, la mayoría soterrado; los marcos y las tapas de una docena de arquetas; así como tres bombas sumergibles de extracción de aguas y válvulas de gas del cuarto de bombas. También se echó en falta la ropa de trabajo de los operarios encargados del mantenimiento del vertedero y la grifería de los baños de la caseta principal.

Vertedero sellado en el Pic dels Corbs de Sagunt. / Daniel Tortajada

La valoración de los daños, según la denuncia puesta en la Guardia Civil, rondaba los 25.000 euros, aunque poco más de 11.000 euros fueron suficientes para la reposición de los sistemas de mantenimiento del vertedero, que se ejecutó a finales de julio. Sin embargo y según confirman desde la EMTRE, las instalaciones siguen a día de hoy sin suministro eléctrico, al estar pendientes de que la operadora cambie el centro de transformación.

Riesgo

Desde la entidad de gestión de residuos, que en 2007 adjudicó a Urbaser el mantenimiento postclausura del vertedero durante 30 años, reconocen que siguen sin funcionar los "sistemas imprescindibles para el correcto mantenimiento ambiental del vertedero clausurado". Se refieren especialmente al bombeo de lixiviados, cuya "interrupción prolongada puede generar riesgo de afección ambiental" y a la antorcha de quema de biogás, elemento de "seguridad ambiental, cuya paralización supone un riesgo de acumulación y fuga incontrolada de gases".

Según el informe de la EMTRE, "la paralización de estas funciones esenciales compromete el cumplimiento de las obligaciones ambientales, por lo que resulta imprescindible restablecer el suministro eléctrico, al objeto de evitar daños al medio ambiente y posibles responsabilidades administrativas derivadas de un incumplimiento del régimen de vigilancia y control postclausura". En cualquier caso, desde la entidad ofrecen garantías de que "no se ha producido ninguna contaminación", al menos, de momento.

Mínima emisión

Estas fuentes explican que "hace más de 25 años que no se deposita basura allí y dos décadas desde que se selló, así que la emisión de lixiviados procedentes de residuos orgánicos es mínima". Detallan que la instalación cuenta con un sistema automático que vacía la balsa, de dos metros de profundidad, de estos líquidos contaminantes. Cuando el sistema funciona, "la extracción se produce al superar los 80 centímetros. En estos meses -insisten desde la EMTRE-, la empresa adjudicataria ha seguido acudiendo al vertedero dos veces a la semana y, aunque no se han llegado a los 60 centímetros, los lixiviados se han sacado con un camión ayudado por un generador".

En cuanto a la antorcha de quema automática de biogás, estas mismas fuentes apuntan que, "en el último año, apenas se encendía cinco minutos a la semana, porque ya se generan pocos gases", así que tampoco supone un gran riesgo.

Robos habituales

La EMTRE reconoce que los robos en estas instalaciones "son habituales", aunque no de la magnitud del último, así que ha impulsado la instalación de un sistema de videovigilancia y alarma conectada a la policía, compuesto por un detector de acceso, dos fotodetectores, tres llaves inteligentes, carteles disuasorios, sondas perimetrales, dos cámaras de seguridad, dos paneles solares y un sistema zero visión. Este último consiste en la generación de una nube de humo denso a los pocos segundos de confirmarse una intrusión, que limita la visibilidad de los ladrones.

Más daños económicos que ambientales

El presupuesto de todo este sistema supera los 1.200 euros y desde la entidad de gestión de residuos reconocen que esta inversión responde "más a los daños económicos que al peligro ambiental provocado por estos asaltos".